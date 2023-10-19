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【港股看法】耀才植耀輝：恒指於19000點有巨大阻力　重上250天綫才有望轉勢（附推薦股份名單）

股市 18:27 2023/10/19

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耀才植耀輝：恒指於19000點有極大阻力　重上250天綫才有望轉勢

港股近年表現不滯，耀才證券 （01428） 研究部總監植耀輝表示，地緣政治、債息高企及內房市場不穩等事件影響投資者入市意欲，加上現時仍存在多項不明朗因素，令市況交投淡靜，預計恒指難有突破。他指出，恒指於19,000點有相當大的阻力，只有重上250天綫才有望轉勢，第四季目標區間介乎17,000至19,000點。

因應市況未明朗，耀才推薦防守型板塊，看好中資電訊股、消費（速食/方便麵）、石油相關股份，同時對新能源、航運、資源、新經濟、手機設備、醫藥、本港地產、內需、金融及汽車行業看法較中性，並看淡內房相關及公用股。

耀才同時推薦7隻個股及1隻ETF：

股份/ETF推薦原因
中海油 （00883） 持續看好油價行情及派息因素
中遠海能 （01138） 油運指數顧著反彈
阿里巴巴 （09988） 重組及分拆消息對股價有正面支持
中移動 （00941） 防守性高，兼受惠5G概念
百勝中國 （09987） 憧憬早前公布的三年計劃
中國神華 （01088） 煤價第四季料表現佳
舜宇光學 （02382） 近三個月出貨量持續改善
黃金ETF短期地緣衝突，資金部署避險資產

耀才：兩成半受訪散戶料恒指第四季跌穿16,000點

耀才同日公布「第四季港股走势」大型民意調查報告，指一半受訪者仍看好後市走勢，預計恒指年底將於18,000至20,000點水平結算，預測平均達18,000、20,000及22,000點或以上的受訪者分別有29.1%、36.6%及9.8%，另有兩成半認為港股將跌至16,000點或以下。

散戶認為，影響港股走勢的三大因素分別是利率高企、內房危機及內地是否採取寬鬆貨幣政策。儘管港股表現低迷，但27.8%受訪散戶表示，港股是最有興趣的投資產品，其次是環球股市（美股或日股），有25.1%，環球期貨則有15.9%。是次參與問卷調查的散戶共8,000人。

估恒指第6回合結果出爐

此外，耀才「估中恒指 贏300萬千足黃金」第6回合結果正式出爐，耀才在周四（19日）為獲獎者舉行頒獎儀式。參賽者鍾偉業的競猜答案，僅與恒指8月30日收市價（18,482.86）相差0.7點，與百萬黃金失之交臂，但仍可獲得總值3萬元黃金的「安慰獎」。

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記者：伍鍵文

港股 公用股 5G 中國神華（01088） 百勝中國（09987） 汽車 阿里巴巴－SW（09988） 石油 經濟 中遠海能（01138）
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