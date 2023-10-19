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【展覽之都】國際環保博覽下周揭幕　首設ESG就業基地即場面試

商業 17:24 2023/10/19

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香港貿易發展局與法蘭克福展覽有限公司合辦的「2023國際環保博覽」，將於10月26至29日在亞洲國際博覽館舉辦實體展，而實體展最後一天（10月29日）會免費開放予公眾人士入場，鼓勵市民參與環保活動，實踐環保生活。

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國際環保博覽預計吸引近300家來自12個國家及地區的展商，當中共有16個展團參與。貿發局副總裁張淑芬表示：「環保產業一直都極具增長潛力，亦是推動全球經濟持續發展的重要引擎之一。中國內地近年訂立不同綠色發展目標，令內地環保產業得以迅速發展。」

她補充指：「香港環保產業亦正蓬勃增長，致力爭取2050年實現碳中和。隨著香港全面復常，今屆國際環保博覽的參展商亦非常國際化。環球展商的積極參與及其展示的最新綠色科技，有助鞏固香港作為國際綠色科技及金融樞紐，同時推動香港成為大灣區內的碳交易中心。」 

【智慧能源】環球資源二期展會揭幕　展商冀增加更多專業新能源買家

國際環保博覽一直也獲得香港政府多個部門、不同行業協會和企業的支持。今年環境及生態局連同12個其他政府部門，以及由香港工業總會組織的22間來自工程、回收、顧問等行業的本地企業，共同組成香港館，展示減廢和節能的最新產品和技術，以及介紹相關政府環保政策。

環境保護署副署長方健華表示，希望能藉國際環保博覽，向世界各地包括「一帶一路」國家及東盟國家的訪客及展商分享實現碳中和的綠色創科最新技術，促進政府與業界的交流合作，推廣內地和香港的龐大綠色商機，與社會各界攜手共同說好香港的環保故事，向世界推廣香港的優勢、成就和機遇。

首設「ESG就業基地」即場招聘

為環保產業培養及注入新血是業界非常關注的議題之一 。今年國際環保博覽全新增設「ESG就業基地」，為求職者提供環保行業相關的就業資訊及建議，求職者更可於就業基地內即場面試，當中包括實習機會、兼職及全職職位。博覽亦將舉辦「ESG就業講座」，為即將投身社會的學生及在職人士提供綠色企業的資訊、就業建議及入行小貼士。

【展覽之都】環球資源二期展會揭幕　特設智慧能源館展示新能源方案

本報記者：李智賢

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