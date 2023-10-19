▲ 【莎莉蛋糕】Sara Lee在澳洲進入自願託管程序 港人童年回憶莎莉蛋糕將會消失？

港人童年回憶莎莉蛋糕Sara Lee是不少人的童年回憶，日前Sara Lee在澳洲進入自願託管程序，即進入破產管理階段，公司正尋找買家。FTI顧問公司的Vaughan Strawbridge、Kathryn Evans和Joseph Hansell已於10月17日被任命為「Sara Lee」的自願管理人，冀透過出售或重組業務來維持企業營運。

Vaughan Strawbridge指，Sara Lee在澳洲歷史悠久，是一個標誌性品牌，商家可以買下Sara Lee的商標許可，在澳洲、新西蘭、東南亞及中東地區展開業務，現時會立即展開出售或重售業務流程。

Sara Lee候創辦人8歲女兒的名字

Sara Lee由Charlie Lubin創立，1949年推出公司首個忌廉蛋糕，並以其8歲女兒的名字作為公司名稱「Kitchens of Sara Lee」，1951年公司推出牛油蛋糕，1953年推出一系列冷凍烘培產品，冷凍蛋糕聞名於世。

其後他於1956年將公司售予Consolidated Foods，但Charlie Lubin仍繼續擔當行政總裁。1985年，Consolidated Foods將品牌名稱更名為Sara Lee，自後一直以Sara Lee為名生產冷凍芝士蛋糕、各式批類、麵包和雪糕。2021年新西蘭私募基金South Island Office向McCain Food以9500萬美元購入有關業務。

營運成本上升壓垮Sara Lee

South Island Office Tom Elworthy表示，Sara Lee產品一直強勁，但過去18個月面對營運成本及供應鏈問題，通脹壓力拖垮了業務。

現時Sara Lee在澳洲新南威爾士州（NSW）廠房負責生產澳洲製造的產品，工廠有約200名員工。

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