【微信女】證監會、廉署與會財局首採聯合行動　兩上市公司涉虛構企業交易、料涉中國錢包（第二版）

▲ 【執法行動】證監會、廉署與會財局首次採取三方聯合行動 兩上市公司涉虛構企業交易1.93億元

證監會、廉署與會財局首次採取三方聯合行動，涉及兩家香港上市公司，涉嫌虛構企業交易總值1.93億元，3家機構聯合搜查共16個處所，廉署在聯合行動中拘捕3名人士，包括1名上市公司執行董事，涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下的代理人使用文件意圖欺騙其主事人的罪行。據悉，其中一間涉案公司為中國錢包支付 （00802） 。

從「粉哥案」調查發現 中國錢包昨認監管機構到訪

證監會表示，去年11月及今年3月與廉署在打擊涉嫌「唱高散貨」集團的聯合行動中，發現今次涉事懷疑虛構交易。該集團涉及早年多家細價股「粉塵爆破」大跌相關幕後人士，包括人稱「粉哥」葉志輝。

細價股中國錢包周三（18日）已披露，曾有監管機構在周二（17日）到訪公司位於香港辦公室，但未能找到該公司管理人員。

證監：兩家公司從2018至2021年從虛假交易 跨大收益和資產

證監會在最新聯合公布提到，有兩家上市公司管理層涉嫌於2018年5月至2021年12月期間，與「唱高散貨」集團成員串謀虛構該兩家公司，曾與多間香港及內地的公司進行多項企業交易，導致該兩家公司的收益被誇大8,390萬元，以及虛報資產總值1.092億元。

證監會表示，誇大收益及虛報資產的行為可能引致該兩家上市公司的業績披露虛假或具誤導性的資料。今次聯合行動分別針對涉嫌企業欺詐和失當行為、代理人使用文件意圖欺騙其主事人的貪污罪行，以及與上述懷疑虛構交易相關的核數師失當行為。

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編輯：李哲毅