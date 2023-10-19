【生成式AI】ChatGPT網頁搜尋服務正式推出　暫僅限付費用戶使用

▲ OpenAI生成式AI服務近日又有更新。

OpenAI生成式AI服務近日又有更新，宣布生成聊天機械人ChatGPT的網路搜尋服務正式全面上線，付費用戶可讓ChatGPT透過Bing，查詢多項即時資訊，包括：運動賽事比分、企業股價或氣象等。與此同時，OpenAI也表示文字生成圖片的生成式AI模型DALL-E 3，也在本周開放beta版公測。

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今年6月首次提出Browse with Bing功能的OpenAI，當時就表示開放公測，予部分用戶試用。而在近日OpenAI終於表示，相關服務全面上線。不過，目前仍只提供予ChatGPT Plus及ChatGPT Enterprise用戶使用。但OpenAI9月也曾預告，這項功能最終會開放給所有用戶。

除了Browse with Bing功能外，OpenAI也提及讓用戶輸入文字並生成圖片的生成式AI模型DALL-E 3，已開放beta版公測。DALL-E 3已整合到ChatGPT，允許用戶輸入簡單一句話，或文字段落，再由ChatGPT生成圖片。用戶可在桌面版或手機版上，從GPT-4改選DALL-E 3，即可啟用這項功能。

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責任編輯：曾曉汶

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