【以巴戰爭】金主停資助賓夕法尼亞大學 不滿校方未譴責哈馬斯

以巴戰爭議題衝擊美國大學校園，接連有金主不滿賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）未有譴責巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas），最少6名金主宣布停止資助該校。

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身家16億美元（約124.8億港元）的對冲基金大亨亞斯尼斯（Cliff Asness）周三（18日）去信賓大校長馬吉爾（Elizabeth Magill），直斥該校早前舉辦的巴勒斯坦寫作文學節為「反猶太主義火人節」（antisemitic Burning Man festival）。

亞斯尼斯透露，他剛履行對賓大一項5年的捐助承諾。但他揚言在校方出現有意義的變化前，他不會考慮再捐助該校。

自哈馬斯突襲以色列以來，大批金主嚴厲批評或宣布停止資助賓大。

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阿波羅全球管理（Apollo Global Management）聯合創辦人兼行政總裁羅恩（Marc Rowan）率先發聲，抨擊學校高層未採取更強硬立場應對反猶太主義，呼籲校友僅捐款1美元來代替以往捐款額，直到校長等高層辭職。

美國前駐華大使洪博培（Jon Huntsman）、影視製作人沃爾夫（Dick Wolf）、Estée Lauder繼承人勞德（Ronald Lauder）也宣布，停止資助賓大。

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責任編輯：鄭錦玲