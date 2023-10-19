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【以巴戰爭】金主停資助賓夕法尼亞大學 不滿校方未譴責哈馬斯

環球社會熱點 17:00 2023/10/19

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以巴戰爭議題衝擊美國大學校園，接連有金主不滿賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）未有譴責巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas），最少6名金主宣布停止資助該校。

【以巴戰爭】以國襲黎巴嫩真主黨 就以軍哨所遇襲還擊 【下一頁】

身家16億美元（約124.8億港元）的對冲基金大亨亞斯尼斯（Cliff Asness）周三（18日）去信賓大校長馬吉爾（Elizabeth Magill），直斥該校早前舉辦的巴勒斯坦寫作文學節為「反猶太主義火人節」（antisemitic Burning Man festival）。

亞斯尼斯透露，他剛履行對賓大一項5年的捐助承諾。但他揚言在校方出現有意義的變化前，他不會考慮再捐助該校。

自哈馬斯突襲以色列以來，大批金主嚴厲批評或宣布停止資助賓大。

【以巴戰爭】英揆辛偉誠訪以國 促開放加沙人道走廊 【下一頁】

阿波羅全球管理（Apollo Global Management）聯合創辦人兼行政總裁羅恩（Marc Rowan）率先發聲，抨擊學校高層未採取更強硬立場應對反猶太主義，呼籲校友僅捐款1美元來代替以往捐款額，直到校長等高層辭職。

美國前駐華大使洪博培（Jon Huntsman）、影視製作人沃爾夫（Dick Wolf）、Estée Lauder繼承人勞德（Ronald Lauder）也宣布，停止資助賓大。

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責任編輯：鄭錦玲

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