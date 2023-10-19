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【裝修攻略@iM網欄】牆身防水最高境界－內外兼備

名人薈萃 23:15 2023/10/19

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早前，香港出現久違的十號風球，很多人都有窗邊滲水問題。

以下用最簡單既文字講下窗台滲水點樣$100內搞掂。

步驟一：等好天

做任何防水都要等好天先做，牆面同牆內都冇水，咁先唔會封左D水起入面。

步驟二：油防水膠喺牆面

嗱！唔係喺室內油。如果你喺室內油，咪又係封住D水起牆內囉？災區只會越來越大，用刷或轆喺外面油。同抹窗一樣，施工時要小心，唔好成個人擒出去，記得要用工具輔助！安全為重。

步驟三：油第二層

防水膠嘅用處，係覆蓋肉眼見唔到嘅細微裂痕。油兩層就可以確保佢成膜。當然外牆如果有孔，就要先用鋼膠($30)填充左佢先。

步驟四：油埋室內

防水膠擋左戶外，冇水入，點解要處理埋埋室內呢？因為有啲情況係會滲下滲下由條邊滲入內牆。反正係透明，油掃又買左，咪跟說明書做埋佢，但唔係一定要做。

想知喺邊度買：

https://mall.hkdecoman.com/product/dulux-%e5%a4%9a%e6%a8%82%e5%a3%ab-%e5%bc%b7%e5%8a%9b%e9%98%b2%e6%b0%b4%e8%86%a0-a640/?fbclid=IwAR3iqK7DomHNI0uvgz9j-Gpi03d7UDRycVl4zNnkpLjjm6_TapNURQUXjdE

記得講明要透明色，唔好買錯白色呀。

一陣俾管理處發現你搞佢幅外牆，唔好話我教呀。

 

————————————

筆者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

漫畫 : 修佬 ＠裝修佬

欄名 : 裝修攻略

 

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