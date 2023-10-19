永義何文田新盤命名為譽林　主打三房　最快月內開價

永義國際（01218）旗下何文田豪宅項目今正式命名為譽林（GARDEN CRESENT），永義國際集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，項目料短期內上載樓書，有機會月內公布首張價單及開放示範單位，首批單位料涵蓋開放式、一房及三房單位，定價參考同區豪宅。其中同系九龍塘項目雋睿亦會成為參考之一，項目暫售41伙，套現6.9億元，成交平均呎價約3.23萬元。

永義國際集團投資經理甘明晉補充，項目的3至20層為標準住宅樓層。項目共提供56伙，面積260至2597平方呎，標準戶型涵蓋開放式至三房，其中主打三房，設26伙。至於項目的示範單位就設於6樓及15樓。樓盤設有住客會所，提供的設施包括宴會廳及健身室。另地庫提供22個車位。

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