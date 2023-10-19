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【業績】中國鐵塔首三季盈利73.5億元人民幣　按年升近15%

股市 16:43 2023/10/19

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【業績】中國鐵塔首三季盈利73.5億元人民幣　按年升近15%

中國鐵塔 （00788） 公布首三季業績。鐵塔首三季歸屬於公司股東的利潤為73.47億元（人民幣，下同），按年增長14.8%，EBITDA為481.03億元，增長1.4%，EBITDA率為68.6%。中國鐵塔股價績前跌2.7%，收報0.72元。

期內，營業收入為701.51億元，按年增長2.1%。運營商業務收入616.69億元，跌0.8%，其中塔類業務收入563.97億元，跌2.7%，室分業務收入52.72億元，增長24.5%。另外，智聯業務收入51.69億元，增長28.8%；能源業務收入為30.41億元，升32%。

截至9月30日，公司塔類站址數為205.4萬個，塔類租戶數為365.1萬戶，較上年底淨增6.8萬戶，塔類站均租戶為1.77戶。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 中國鐵塔（00788）
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