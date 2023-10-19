▲ 【內房危機】世茂集團主席許榮茂放售西澳洲養牛場投資組合 叫價12億元

據內媒報道，世茂集團 （00813） 主席兼創辦人許榮茂，正放售位於西澳洲的養牛場投資組合，其中農場面積達290萬公頃，已接近歐洲國家比利時的陸地面積，消息稱養牛場投資組合叫價約2.5億澳元（約12.3億港元）。

世茂集團回應指，養牛場是許榮茂的私人資產，「應該是家族辦公室在處理，與上市公司無關」。世茂家族辦公室由許榮茂家族在香港創立，管理家族財富和資產，並為家族成員提供財富傳承和管理服務。

內房大股東不斷出售個人資產

報道引述公開信息顯示，早於2017年，許榮茂開始通過其私人投資公司購入養牛業的大量資產，包括多個位於西澳的養牛場、養牛公司，入股一家澳洲肉類加工商和出口商等，不斷擴大著在澳洲的農牧業版圖。

除許榮茂外，許家印、楊國強等各內房大股東不斷出售個人資產，涉及豪宅、飛機等，市場人士估計，他們出售私人資產，目的主要為上市公司「輸血」。

相關文章：【內房危機】碧桂園違約？ 美元債持有人稱寬限期結束仍未收款 碧桂園：冀尋整體解決方案

相關文章：【內房危機】佳兆業提初步重組方案 惟部份條款不獲債權人支持 料未來償還境外債現金最多750億人幣

編輯：陳韻妍