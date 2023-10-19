【新股IPO】金馬能源6885旗下金源氫能分拆上市 令業務劃分明確

金馬能源(06885)稍早前建議分拆全資附屬公司金源氫能在主板上市，公司預期將涉及以全球發售的方式發行新金源H股，全球發售完成後，公司於金源氫能的所有權將攤薄至75%，若果超額配股權悉數行使，將攤薄至約72.29%，金源氫能將繼續作為附屬公司入賬。



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集資所得，將用於在中國鄭州增建6至10個配有加氫設施的加氣站，對選定的上游及下游市場參與者進行戰略投資或收購，以及用作營運資金及一般公司用途。公司認為，分拆上市將令業務劃分明確，金源氫能能夠依賴更集中的資金來源，經營清潔能源業務，並進一步推動新能源價值鏈的下游業務，能夠吸引新投資者。

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記者：張以正