萬寧首創PharmaCare藥健保障計劃 提供小病小痛藥劑師諮詢及免費藥物

新常態社會對健康與衛生的意識持續上升，亦推動了企業對人才身心健康的關注。有見及此，萬寧首創PharmaCare藥健保障計劃（PharmaCare計劃），同時希望將計劃擴展讓其他企業參與，攜手守護員工及社區健康。參與企業的員工可於逾50間有專業註冊藥劑師駐場的萬寧分店，享用藥劑師諮詢服務、免費藥物及獲發「藥劑師諮詢證明」讓企業考慮視作爲申請病假的證明，為企業人才提供更彈性的健康保障新方案。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

萬寧憑藉逾50年健康和美容零售專業知識、完善的分店網絡及逾120人的註冊藥劑師及營養師團隊，積極開拓多元渠道以擴大社區服務的覆蓋層面，矢志為社會大眾的健康保健需求，提供全方位完善照顧。後疫情新常態下大眾對醫療服務的需求上升；另一方面，人才流失的問題同樣影響各大企業，2022年就有近八成僱主指出挽留人才為經營的首要困難，而超過三成僱員甚至將公司福利和保障的吸引力列為去留的最主要考量。



【周末好去處】環境保護署「綠遊觀塘」正式揭幕 一連五個周日辦不同活動，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

面對新興的社會問題，作為社區藥房的萬寧推出全城首創的PharmaCare藥健保障計劃，與夥伴企業及「打工仔」攜手同行，致力為企業人才提供更方便快捷的社區保健服務。計劃涵蓋八種小病小痛，包括一般傷風感冒、腸胃不適、女士健康、過敏症狀、輕微痛症、眼部疾病、皮膚症狀及口腔護理，參與計劃的企業員工若感身體不適，可於逾50間有專業註冊藥劑師駐場的萬寧分店，享用由註冊藥劑師提供的諮詢和免費藥物領取服務，無須預約；如有需要，藥劑師亦會根據求診者症狀簽發「藥劑師諮詢證明」，參與企業可認作病假證明。

計劃能讓企業人才省卻到診所求診的輪候時間，及早獲得治療及爭取休息，長遠有助提升生產效率；同時能幫助企業為員工的醫療保障福利提供更大彈性。萬寧希望提高企業對員工身心健康的重視，與全港市民一同守護社區健康，締造多贏。



【消委會調查】5類植物奶僅豆奶含豐富蛋白質 邊7款豆奶評分達4分或以上?，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【迪士尼】迪士尼「魔雪奇緣世界」11月20日正式開放 率先預覽新園區食買玩體驗及隱藏細節【見下頁】

除了彈性諮詢時間、覆蓋廣泛且方便的服務地點等優點外，萬寧PharmaCare計劃更可讓參與計劃的企業靈活選擇將福利延伸至員工家屬及家庭傭工，同時可為企業提供員工使用情況報告作人事政策參考。萬寧於今年首季夥拍香港寬頻率先推出PharmaCare試行計劃並備受好評，兩間企業合計的參加人數由剛推出時約4,600名，至今年7月已大幅增加至逾25,000位企業員工及家屬，增長率達四倍。另外，試行計劃在6個月内獲得僱員高達4.6分的好評度（最高為5分），有使用者認為服務「方便快捷」、「藥劑師細心，專業意見非常有用」，及「滿意公司關心同事健康需要」等；有超過四成用戶表示PharmaCare計劃能作為到診所處理小病小痛的有效替代方案，體現出計劃獲得企業及員工雙方的高度認可，成效顯著，不僅能更廣泛地幫助夥伴企業於加強員工健康保障提供更大的彈性，且切合新常態下的需要。



萬寧透過PharmaCare計劃成功進軍此高增長潛力領域，標誌公司業務版圖的重要拓展。企業客戶預期將成為萬寧新業務發展增長的新動力，冀通過向企業員工提供社區藥劑服務，並發揮專業優勢，建立新增長點，構建多元化營收。

萬寧新業務總經理羅天志指：「疫情改變了全球經濟民生的生態環境，特別在商業環境，但也開啟了企業重視員工健康的新機遇。萬寧推出PharmaCare計劃不僅體現了社區藥劑服務的專業實踐，並開啟全新機遇，進一步鞏固我們在健康服務領域的領導地位。在瞬息萬變的市場中，我們將持續創新，為客戶帶來卓越的健康服務體驗。我們會繼續堅守社會責任，為社區構建個人健康衛生防護網，守護全港市民健康。」





【迪士尼】「創夢家」銅像於香港迪士尼樂園揭幕 另推藝術計劃助殘疾人士創夢，詳見【下一頁】

按圖看「創夢家」銅像圖片：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4







【溫股知新】日升日跌無方向 利好利淡難上揚

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍