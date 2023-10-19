【人工智能】李嘉誠再支持教大開展第3階段AI素養課程　「AI是未來不可或缺關鍵科技」

▲ 【人工智能】教大再獲李嘉誠支持 辨課程推動AI普及認知教育

香港教育大學（教大）周四（19日）宣布，開展第三階段人工智能素養課程，將計畫擴展至中小學教師、家長及中小企行政人員，讓他們能掌握運用人工智能（AI）生成工具的技巧，運用AI科技進行教學及提升工作效率。

本港富豪、長和系創辦人李嘉誠自2020年起，一直支持教大推動AI普及認知教育，至今共捐款逾1000萬元，惠及逾700名大學生及高中學生。

課程預計可惠及800多人

今次課程由教大新成立的「人工智能及數碼能力教育中心」負責推動，為期10星期，共60小時，除教授機器學習（Machine learning）、深度學習（Deep learning）等AI基本概念外，亦會教授參與者如何設計合適的問題指令、有效運用AI生成工具所提供的資訊進行教學工作及解決問題。課程預計可惠及800多名教師、家長、中小企行政人員及高中學生。

教大校長李子建教授表示，感謝李嘉誠一直以來的慷慨支持，使教大得以開展具前膽性的AI教育項目，新成立的「人工智能及數碼能力教育中心」將可讓教大發揮所長。

李嘉誠：AI是未來不可或缺關鍵科技

李嘉誠表示，蓄發創新是求存立足未來的力量，很高興教大在三年前切實推行人工智能素養課程，堅持推動AI普及認知教育，AI是未來不可或缺的關鍵科技，如今把課程擴展至中小企行政人員，培訓在職人士掌握和應用AI的能力，更為迫切。

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編輯：李哲毅