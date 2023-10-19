Tesla 加速生產Cybertruck存在困難 料11月30日開始交付

Tesla（TSLA.）CEO馬斯克（Elon Musk）周三（18日）警告說，期待已久的Cybertruck電動貨車在加速生產方面存在困難，並宣布將於11月30日開始交付。

在炙手可熱的電動貨車市場，Cybertruck有望挑戰Rivian (RIVN) 的R1T、福特 Ford(F) 的F-150 Lightning和通用汽車General Motors (GM) 的雪佛蘭Silverado EV。

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馬斯克說，他希望 「緩和 」對這款卡車的「預期」，並補充說，該公司在擴大生產並使其現金流為正方面可能面臨「巨大挑戰」。他在財報電話會議上說：「我們在Cybertruck上自掘墳墓。」此前，其利潤率受到衝擊，部分原因是該卡車的增產。

該公司曾表示，它有能力每年生產超過125,000輛Cybertrucks，馬斯克補充說，2025年有可能提升到25萬輛。已有100多萬人預訂了這種卡車，預訂時需要支付少量押金。一些分析師對可能的銷售持懷疑態度，尤其是在短期內。

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晨星公司（Morningstar）的股票策略師戈德斯坦（Seth Goldstein）說：「我不會指望Tesla的銷售或產量（在12.5萬輛左右）。 但我認為，他們正在向我們表明，隨著產量的增加，他們將為Cybertruck提供多少產能。」

預計Tesla將於 11 月 30 日在其德克薩斯州工廠舉行的活動上公佈該車的定價。它們於今年7月製造了第一輛Cybertruck，曾在2019年預計將該車的售價控制在4萬美元以下，但由於電池原物料價格上漲，電動車的價格也隨之上漲。競爭對手 R1T 的售價為 7.3 萬美元起，而 F-150 Lightning 的起價約為 5 萬美元。

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記者：張瑋婷