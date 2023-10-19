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【網絡私隱】58%受訪亞太區消費者　憂AI引起私隱風險　

科技 17:02 2023/10/19

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思科發佈《2023年消費者私隱調查》，發現59%亞太區受訪消費者，會因企業使用AI而對其失去信心。

人工智能（AI）技術應用層面愈趨廣闊，不少企業都會嘗試加以應用，從而了解和配合消費者的需求和行為。不過，近日有報告就指出，消費者反而擔心AI會引起私隱風險，而且59%亞太區受訪者，會因企業使用AI而對其失去信心。

【網絡安全】IT管理員防護意識低？　報告：全球2%管理員直接採用「admin」作密碼

【網絡安全】地緣政治局勢影響　難共同打擊網絡犯罪

思科（Cisco）今（19日）發佈《2023年消費者私隱調查》，共訪問2,600位成年消費者，涵蓋中國在內的12個市場，研究消費者對數據私隱的看法和行為。報告指出，從購物、串流服務，至醫療保健，58%亞太區受訪者認為AI有助改善生活，而且大多受訪者（57%）願意匿名分享個人數據，以改善AI產品和所作出的決定。

不過，與此同時，也有58%亞太區受訪者仍對企業如何將其個人資料應用於AI而表示擔憂，更有59%受訪者會因企業使用AI而對其失去信心。

調查發現，亞太區年輕消費者較年長人士更積極保護個人私隱，51%的18至24歲受訪者曾行使當事人查閱資料的權利（Data Subject Access Rights），但僅11%的55至64歲受訪者曾提出此要求。與全球數字42%相比，亞太區的年輕消費者在保護個人私隱上更為積極。另外，逾半（52%）受訪者期望政府制定相關法規，以加強保護個人私隱。

思科認為，企業可以採取適當措施，以獲得或重獲客戶信任，如審核產品和解決方案是否存在偏見，提高透明度並解釋AI如何運作，確保人類參與其中，以及制定AI道德管理計劃。

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責任編輯：曾曉汶

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