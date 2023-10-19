【港元定存】4大行3個月及半年港元定存息 罕有齊報4.5厘

▲ 渣打是4大行中最遲加息

港元1個月拆息兩連跌，今天（10月19日）報4.86厘，剛有3間大小銀行調整港元定期存款息，當中兩加1減，包括渣打香港終於出手，勁加3個月年息0.4厘至4.5厘後，繼本周一（16日）恒生出招、上周五（13日）滙豐帶頭加、以及翌日中銀香港緊跟，現時4大行齊齊提高3個月年息至4.5厘。

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同樣，渣打亦調升半年期0.2厘至4.5厘，目前4間大型銀行的3個月及半年罕有劃一報4.5厘。不過，滙豐旗下高端客（尚玉或卓越理財戶）才享最高特惠息，反觀中銀、渣打及恒生只是一般客戶亦有此高息。

專家指大行頻搶存，市料主要為追落後，以免年結時流失客戶及存款。

3個月期高息王：

花旗5厘：9月6日減0.2厘，私人客戶業務新客（開戶至少有800萬元資產），開立投資戶口及持有等值7.8萬元的指定產品。門檻5萬元新資金，以上限800萬元計，賺息逾9.9萬元；至10月28日

*創興5厘：10月16日加0.3厘，須合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：開立網上銀行、或 申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷；優惠至10月底。以門檻50萬元計，賺息6249元

6個月期高息王：

大眾銀行4.8厘：10月18加0.2厘，透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金，在牌價息4.5厘再額外加0.3厘；優惠至10月底。以門檻50萬元計，賺息1.2萬元

富邦4.8厘：9月29日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得；以門檻50萬元計，賺息1.2萬元

另外，上述4大行的3個月及半年期的入場費僅1萬元新錢，若不計虛擬銀行，例如不設最低存款的富融（Fusion Bank）半年有4.6厘年息，3大發鈔行及恒生堪稱屬低門檻最高息的傳統銀行。

集友3個月港元定存息 加至4.5厘

此外，集友今天雙線出擊，提高1個月年息0.2厘，新息率至3厘，3個月期年息上調0.15厘至4.5厘，跟6個月看齊，起存額齊為100萬元，上限5000萬元，適合所有客戶以全新資金在分行渠道開立，推廣期至下周三（25日），額滿即止。反觀，建行亞洲4日內兩度減息，新近微削兩個月年息0.05厘至4.45厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪