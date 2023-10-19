【歐元定存】歐元定存息最高10.88厘 港銀未停加息搶客戰

▲ 花旗料下周四歐洲議息按兵不動

歐洲將於下周四（10月26日）議息，花旗料歐央行將凍息，其加息周期或已結束。歐洲曾於9月14日議息後加息0.25厘，歐央行更放風息率快見頂；不過，港銀卻罕有持續爆歐元的加息搶客戰，10月開局，兩間大行新加入戰團，包括恒生搶短錢，新推7天年息6.9厘；工銀亞洲更全方位搶歐元，當中1年定存突破兩厘大關。

花旗料歐元滙價 3個月見1.08

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，歐洲央行的加息周期或已完結；歐元兌美元3個月內預測為1.08，未來6至12個月預測為1.06。

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歐元後向繫於美元，渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖指，美國零售銷售數據好過預期，支撐美滙指數維持在106左右，經濟數據強韌可能帶來推動力，但聯儲局立場轉趨溫和或限制升幅，現在焦點轉向鮑威爾今天的講話，尋找貨幣政策方向的線索；美滙指數可能在105.5至107.3區間整固。

歐洲央行曾於9月及7月各加息25個基點，自去年7月啟動加息以來，一年間連續10次出手，累計已加4.5厘 。

此外，市面不乏大小銀行提供歐元定存息，包括滙豐及渣打香港等發鈔行，疊加大新及華僑銀行等。單以今年計，已有5間大小行追趕歐元加息快車，中銀香港、招商永隆、恒生及工銀亞洲新增歐元選擇，富邦更孖招齊發，推冠絕全城的7天高息王10.88厘，超越兩大龍頭行的7厘，又提供1個月3.88厘。而10月以來，創興及大眾銀行亦全面加息。

華僑銀行香港經濟師姜靜認為，歐央行於10月公布9月份議息紀要顯示，9月加息25個基點的決定是兩難，央行官員評估認為，緊縮過度和過少的風險已變得「更加平衡」，市場解讀歐央行進一步加息的機會率非常低，加息周期或告結。

姜靜補充，德國10月ZEW經濟景氣指數急升至10.3，創近半年以來高位，緩和市場對歐元區經濟前景不佳的擔憂。惟歐美經濟分歧仍較大，或繼續限制歐元漲幅，技術上短期支持位在1.045，阻力位在1.06。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪