  • 26°C
香港時間 : 20231019日 (週四) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐元定存】歐元定存息最高10.88厘 港銀未停加息搶客戰

Hot Talk 17:11 2023/10/19

分享：

分享：

花旗料下周四歐洲議息按兵不動

歐洲將於下周四（10月26日）議息，花旗料歐央行將凍息，其加息周期或已結束。歐洲曾於9月14日議息後加息0.25厘，歐央行更放風息率快見頂；不過，港銀卻罕有持續爆歐元的加息搶客戰，10月開局，兩間大行新加入戰團，包括恒生搶短錢，新推7天年息6.9厘；工銀亞洲更全方位搶歐元，當中1年定存突破兩厘大關。

花旗料歐元滙價 3個月見1.08

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，歐洲央行的加息周期或已完結；歐元兌美元3個月內預測為1.08，未來6至12個月預測為1.06。

點擊圖片放大
+3
+2

歐元後向繫於美元，渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖指，美國零售銷售數據好過預期，支撐美滙指數維持在106左右，經濟數據強韌可能帶來推動力，但聯儲局立場轉趨溫和或限制升幅，現在焦點轉向鮑威爾今天的講話，尋找貨幣政策方向的線索；美滙指數可能在105.5至107.3區間整固。

歐洲央行曾於9月及7月各加息25個基點，自去年7月啟動加息以來，一年間連續10次出手，累計已加4.5厘 。

此外，市面不乏大小銀行提供歐元定存息，包括滙豐及渣打香港等發鈔行，疊加大新及華僑銀行等。單以今年計，已有5間大小行追趕歐元加息快車，中銀香港、招商永隆、恒生及工銀亞洲新增歐元選擇，富邦更孖招齊發，推冠絕全城的7天高息王10.88厘，超越兩大龍頭行的7厘，又提供1個月3.88厘。而10月以來，創興及大眾銀行亦全面加息。

華僑銀行香港經濟師姜靜認為，歐央行於10月公布9月份議息紀要顯示，9月加息25個基點的決定是兩難，央行官員評估認為，緊縮過度和過少的風險已變得「更加平衡」，市場解讀歐央行進一步加息的機會率非常低，加息周期或告結。

姜靜補充，德國10月ZEW經濟景氣指數急升至10.3，創近半年以來高位，緩和市場對歐元區經濟前景不佳的擔憂。惟歐美經濟分歧仍較大，或繼續限制歐元漲幅，技術上短期支持位在1.045，阻力位在1.06。

更多【高息定存】文章

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股尋底之旅未完？ 滙豐劉紹文分析6大指標捕捉港股V彈底

相關文章：【人幣定存】人幣定存息最高13.88厘 港銀罕有爆加息搶客戰

【港元定存】綠債退款優惠倒數 9個月港元定存享4.8厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

開啟hket App，閱讀全文
加息 歐洲央行 宏觀分析 花旗銀行 工銀亞洲 歐元 外幣定期存款 定期存款
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【一帶一路】金管局與絲路基金共同出資150億人民幣　成立一帶一路投資平台

下一篇文章

【業績】中國鐵塔首三季盈利73.5億元人民幣　按年升近15%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款