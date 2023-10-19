【多相】啟德海灣示範單位陪你睇　嘉華溫偉明：以先求量策略挽入市信心

由嘉華國際（00173）、會德豐地產及中國海外（00688）合作發展的焦點新盤啟德海灣第1期今上載樓書。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目有望短期內公布首批單位，涉及不少於項目兩成單位，定價方面將採先求量策略，料跟同區二手有競爭性。

發展商率先開放項目3個示範單位予傳媒參觀，並有機會於下周正式對公眾開放。其中一個經改動連裝修單位以項目2B座18樓E室為藍本設計，實用面積553平方呎，屬兩房連儲物室設計。

2B座18樓E室經改動連裝修示範單位

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連同入門位置，項目客飯廳長約5.3米，寬約2.6米，能容納多組家具。設計師特意於入門位置旁邊設層櫃，可擺放衣物、鞋或日常用品，以方便出入。客廳方面以黑橙配色為設計主調，盡頭以落地玻璃門連接由露台和工作平台合拼而成的室外空間。飯廳方面放置四人弧形邊角黑零石紋餐桌，牆身配有圓形金屬邊框鏡子，以半透明的圓形玻璃燈作襯托，提升空間感。

客飯廳旁邊原本為儲物室的位置，是次設計師將其打通，有效增加大廳的空間感。在擺放椅桌和大型展示櫃後，能將這裏打造成迷你家居酒吧。

主人房的設計風格與客飯廳保持一致，擺放標準雙人床後仍有不少空間。房間另一邊亦預留位置擺放長型衣櫃，在示範單位中，設計師放置半吊玻璃衣櫃連矮木櫃，為住戶提供充足的儲物空間。另一睡房設藍色主調牆，用色鮮明，玻璃窗旁放置單人床，旁邊配置小層板，方便住户擺放小物件，另一端則放貴木製衣物置物架，貼心實用。



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