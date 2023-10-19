美孚新邨銀主盤565萬沽　實用呎價跌穿9000元水平

美孚新邨近錄銀主盤成交，屋苑2期一個低層兩房單位，日前以565萬元易手，實用呎價跌穿9,000元水平。

中原地產馮健平說，美孚新邨2期吉利徑1號低層A室，實用面積630平方呎，兩房間隔，望內園景，以銀主盤形式放盤，最初開價570萬元，日前以565萬元成交，實用呎價約8,968元。據了解，買家為外區上車客，已睇樓一段時間，見樓價於新一份《施政報告》公布前積極尋底，所以決定偷步入市。

談到近期市況，馮健平說，美孚新邨本月至今暫錄13宗成交，平均實用呎價約10,577元。

延伸閲讀：【多相】雨後現樓示範單位陪你睇 周五展新一輪銷售【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

同場加映【溫股知新】日升日跌無方向 利好利淡難上揚

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機