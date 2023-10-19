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美孚新邨銀主盤565萬沽　實用呎價跌穿9000元水平

股樓投資 15:49 2023/10/19

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美孚新邨近錄銀主盤成交，屋苑2期一個低層兩房單位，日前以565萬元易手，實用呎價跌穿9,000元水平。

中原地產馮健平說，美孚新邨2期吉利徑1號低層A室，實用面積630平方呎，兩房間隔，望內園景，以銀主盤形式放盤，最初開價570萬元，日前以565萬元成交，實用呎價約8,968元。據了解，買家為外區上車客，已睇樓一段時間，見樓價於新一份《施政報告》公布前積極尋底，所以決定偷步入市。

談到近期市況，馮健平說，美孚新邨本月至今暫錄13宗成交，平均實用呎價約10,577元。

延伸閲讀：【多相】雨後現樓示範單位陪你睇 周五展新一輪銷售【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

銀主盤 美孚新邨 中原地產 私人屋苑 二手市場

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