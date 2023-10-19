雀巢九個月銷售成長低於預期 望年底銷售量再次轉正

雀巢公司（NESN）周四（19日）公佈的九個月銷售成長低於預期，原因是產品價格上漲令購物者望而卻步，但預計到今年年底銷售量將再次轉正。全年展望有機銷售成長介於7%和8%之間，基本貿易營業利潤率介於17.0%和17.5%之間。

雀巢公司 8.4% 的價格漲幅低於分析師平均預期的 8.6%。 實際內部成長（RIG），即衡量銷售量的指標，下降了 0.6%，符合預期。 雀巢公司表示，第三季的實際內部成長率下降了0.3%。

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雀巢公司執行長施奈德（Mark Schneider）表示相信實際內部成長，即銷量和組合的總和，將在今年下半年轉為正增長，並再次成為未來增長的主要動力，「定價將更有針對性，按品牌和國家進行定價。」

Aviva 投資組合經理理查德-薩爾達尼亞（Richard Saldanha）認為結果略微令人失望，「該公司股價倍數提升的最終催化劑將是銷量的增長。定價已經放緩，因此我們應該很快就能看到銷售改善的跡象。」

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投資者和分析師擔心，在生活成本危機導致零售商的自有品牌正在搶奪市場份額的情況下，各公司將漲價幅度推得過高，並建議它們將更多精力放在行銷和創新上 。

Maggi stock cubes 和雀巢咖啡的生產商表示，在截至 9 月的九個月裡，有機銷售額成長了 7.8%，其中不包括匯率變動和收購的影響。分析師平均預期有機銷售額成長 8.1%。

雀巢公司的高層在最近幾季中表示，成本上漲的速度正在放緩，但同時也警告說，購物者將繼續為肥皂、衛生紙和咖啡等產品支付更高的價格，因為公司仍未 收回多年來因費用上漲而造成的損失。

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撰文：張瑋婷