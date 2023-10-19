【全城熱議】香港政府派2萬蚊鼓勵生育 韓國政府引入菲傭鼓勵生育 邊個最有效 ?

下周三（25日）是特首李家超發表任內第二份施政報告，近年全球出世率低，包括香港，各國政府都出盡法寶務求鼓勵生育。據了解，香港政府將加大力度鼓勵生育，有議員提出派錢鼓勵生育，當中一個可能方向是研究向每名新生嬰兒派發2萬元字的資助。

此消息一傳出，不少媽媽群組表示在私家順產生仔都唔止呢個價，亦有媽媽表示，呢2萬元唔夠產前檢查，更有人表示，2萬元留返畀政府。當中有人指出要解決香港的生育問題，首要解決住屋問題，因為沒有充足的空間實難以計劃生育。

其次有人指出，香港父母大多都是雙職父母，要生育多是請工人，但香港中介人的質素參差，經常讓僱主無奈，亦有不少在職媽媽因為請不到可以幫忙的工人因而轉為全職媽媽，照顧家庭引致浪費婦女的勞動力。

不管政府最後出那一招鼓勵生育，其目的都是希望可以幫助港人提高生育意願。韓國方面，似乎了解到生育率低的主要原因。據《韓聯社》報道，當局尋求來自東南亞的外國家庭傭工，幫忙照顧家務及孩子，從而鼓勵生育。

根據計劃，外國家庭傭工將可以獲得1.2萬元月薪，提供單獨宿舍和津貼，對比香港目前的月薪4870元，足足高逾2倍。韓國政府更敲定於今年 12 月將首爾市列為首個試點，小規模引進首批 100 名外籍家傭，中，優先聘用菲律賓家傭赴韓工作。首階段會先試驗6個月，再逐步推行。

對於韓國政府此著，不少香港人表示，派2萬元，但在缺乏工人的情況下，生仔的意慾再度減少，一個新生嬰兒2萬元，實不足以支付整體的生活開支。除非，每個月派2萬元，才可以讓生活得到基本的保障。

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撰文：陳玉蓮