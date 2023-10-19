【券商點睇】下沉市場仍具成長空間 首予百勝中國「買入」

光大證券表示，百勝中國（09987）旗下的肯德基和必勝客兩品牌，在通路下沉方面仍具備一定成長空間，小店模式亦助力更好下沉，另外其咖啡業務蓬勃發展，有望為公司帶來新的成長動力。該行首予其「買入」評級，預計2023至2025年歸母淨利潤分別為9.08億、11.15億及13.06億美元，對應EPS為2.19、2.69及3.15美元。

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該行指出，隨著疫後消費場景的逐步修復，公司開店進展加速，2023年9月公司上調全年開店指引從1100至1300家增加至1400至1600家。截至2023年6月底，公司共擁有1,3602家門市，到2026年集團總門市數可望達到2萬家。

此外，公司計劃於2024至2026年透過分紅和回購給予股東共約30億美元的回報。公司目標預計將透過肯德基及必勝客門市通路下沉和咖啡業務的加速發展來實現。公司積極探索經營效率更高的小店模型進行高線城市加密和低線城市拓展，目前進展良好。

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該行又認為，咖啡業務屬於優質賽道，公司以經濟實惠的K咖啡佈局低線市場，同時以意式精品咖啡品牌LAVAZZA搶佔高線級市場份額，其中LAVAZZA計劃於未來3至5年門店數拓展至1000家以上，成長空間廣闊。總結而言，公司業績仍具有一定成長性，高股東回報增強投資吸引力。

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記者：鄭昊彤