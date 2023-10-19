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【大行報告】規模效益下有望獲更多市場份額 滙豐研究上調新秀麗目標價至34元

股樓投資 17:24 2023/10/19

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滙豐研究表示，新秀麗（01910）作為行業龍頭，在規模效益下有望取得更多市場份額。雖然非必需消費品銷售疲弱，但國際旅遊仍然增長，料公司於11月13日公布的第三季業績表現強勁，並將公司目標價由32元上調至34元，反映2024年預測市盈率14倍，維持「買入」評級。新秀麗周四（19日）收報24.3元，跌1.4%。


 

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該行預期，新秀麗第三季銷售以固定匯率計增長24%，較2019年同期升20%，升幅較第二季加快，在各地域業務全面改善，毛利率59.1%，按年升4個百分點，經調整EBITDA利潤率19%，按年升2個百分點。

 

 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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