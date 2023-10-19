【環保最大】立法會通過過管制塑膠產品條例草案 首階段建議實施日期明年4月22日 ! 禁止提供發泡膠餐具和飲管、攪拌棒、碟、進食用具 ( 附物品list )

環保幾時都話要環保，不過成日講但一直都做唔到。今次政府好大決心，立法會今日通過管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的條例草案。新規定分兩階段實施，首階段建議實施日期為明年4月22日。

管制即棄膠餐具方面，條例草案禁止在本地銷售即棄膠餐具，也禁止餐飲處所向顧客提供九類即棄膠餐具。

發泡膠餐具

飲管

攪拌棒

碟

杯

杯蓋

食物容器

食物容器蓋

叉、刀、匙

管制分兩階段實施，第一階段禁止銷售、禁止向外賣顧客提供發泡膠餐具和飲管、攪拌棒、碟、進食用具此四類體積細小而回收困難或已有成熟替代品的即棄膠餐具，並禁止餐飲處所向堂食顧客提供全部九類即棄膠餐具。

第二階段則全面落實所有管制，即九類產品均禁止銷售予最終消費者，也禁止在餐飲處所向堂食和外賣顧客提供。

此外，條例草案管制一系列即棄塑膠產品的製造、銷售和供應，同樣分兩個階段實施。

第一階段包括禁止銷售和免費供應

棉花棒

氣球棒

充氣打氣棒

熒光棒

派對帽

氧化式可分解塑膠產品

雨傘袋

食物膠籤

膠牙籤



禁止酒店和賓館免費供應即棄洗漱梳妝用品和在房間內免費供應即棄膠樽裝水；禁止免費供應宣傳用塑膠包裝紙巾、非醫療用透明即棄膠手套；以及禁止製造、銷售和供應氧化式可分解塑膠產品。第二階段則禁止銷售和免費供應多環膠圈套、枱布、牙線棒，以及禁止免費供應耳塞。

環境及生態局表示，為了讓業界做好準備，第一階段管制建議實施日期為明年4月22日，同時響應世界地球日。第二階段管制實施時間暫定為2025年，日期取決於有關種類的非塑膠或可重用替代品的普及性和可負擔性。局方呼籲業界早作準備，共建走塑文化。

為協助業界找尋以非塑膠物料製成的餐具，環境保護署聘請品質保證局設立綠色餐具平台，以供餐飲業界、供應商和市民參考，現載列逾400項非塑膠即棄餐具產品資料。該平台也提供餐具租賃或清潔服務的資訊，以鼓勵食肆採用可重用餐具。同時，環保署正建立即棄塑膠資訊平台，分享各種塑膠替代品的特性和優劣，協助公眾選擇合適產品。

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撰文：陳玉蓮