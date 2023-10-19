新加坡金鷹集團 傳考慮競購維達股權

外電引述知情人士透露，新加坡金鷹集團（RGE Pte）正考慮競購內地紙巾及個人護理產品生產商維達國際（03331），這可能引發對這家紙巾生產商的競購戰。知情人士稱，金鷹集團正在與顧問一起研究對維達的潛在收購要約，商討仍在進行中，金鷹集團仍有可能決定不推進交易。至3時半維達國際19.58元，上升2%。

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較早前有報道指，全球最大的硬木紙漿生產商Suzano SA，以及多間大型私募基金貝恩資本、CVC Capital Partners及DCP Capital 也參與競投維達國際股權。

瑞典個人護理產品製造商Essity 今年4月表示，對所持維達國際的股份進行戰略評估。報道引述消息表示，持股方正在考慮的一個指導性起始協商價格是每股約20元。

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