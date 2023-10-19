大埔比華利山別墅1469.8萬沽　2007年購入　現帳蝕177萬

二手減價潮持續，大埔比華利山別墅茵道單號屋日前以1,469.8萬元易手，較年初叫價累減280.2萬元。值得留意的是，業主早於2007年入市，但帳面仍要蝕約177萬元離場。

美聯物業高劍明表示，大埔比華利山別墅萊茵道單號屋，實用面積1,606平方呎，五房間隔，享海景，據悉年初以1,750萬元放售，年中減價200萬元，至1,550萬元，終獲用家洽購，終再減價約80萬元，以1,469.8萬元承接，較最初叫價累減280.2萬元，實用呎價約9,152元。

資料顯示，原業主於2007年以約1,647萬元購入上址，持貨約16年，現帳面蝕約177萬元離場，物業期內貶值超過一成。

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