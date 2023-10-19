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美國債息再度尋頂　美元強勢格局難改

宏觀解讀 15:12 2023/10/19

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美國債息升勢停不了。由於美國經濟數據強勁，加上中東緊張局勢推高油價，導致通脹憂慮加劇，聯儲局加息預期走高。儘管聯儲局官員表示可以靜觀其變，再決定下一步行動，仍壓不住長息飆升的勢頭，10年期息口再創16年新高，並邁向5%水平。 筆者認為，投資者正在重新審視通脹的長期走向，聯儲局似乎會維持高息一段更長時間，導致長期利率走高。同時，美國政府財政惡化，政治爭拗越演越烈，信貸評級遭下調，削弱長債的穩定性，在收益率曲線仍在倒掛的情況下，投資者寧願將資金泊入短期國債，或者貨幣市場基金，長債拋售壓力持續。

美元強勢下，人民幣仍在近期低位徘徊，只有人行的中間價指導為人民幣匯價帶來實質支持。儘管最新經濟數據略見起色，顯示刺激政策出台後消費有所回升，樓市持續低迷令悲觀情緒揮之不去。9月份數據顯示，中國房地產價格按月進一步下跌，新房銷售數字疲弱，發展商的資金流難有改善，意味債券違約風險持續走高。筆者認為，中國當局需要保持耐性，繼續加碼刺激政策以挽救市場信心，事實上，房貸數據已經有所反彈，第四季更多刺激措施出台仍然可期。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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