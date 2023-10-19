【創新技術】Microsoft石英玻璃儲存技術　資料可封存於玻璃片1萬年

▲ Microsoft公開「Project Silica」研發進度，並表示目前已可儲存TB（Terabyte）級別的資料。

微軟（Microsoft）近年一直嘗試研發新技術，來將資料安全地儲存。該企研究院團隊於數年前已啟動名為「Project Silica」的計畫，開發新型的石英玻璃儲存技術，將資料寫入並儲存於比DVD還小的玻璃片，而且使用壽命更可長達幾萬年之久。近日Microsoft就公開研發進度，並表示目前已可儲存TB（Terabyte）級別的資料。

【醫療福音？】Microsoft推新AI功能 簡化臨床報告及引入Azure AI Health Bot

【AI產品】「AI網站流量排行榜」出爐 ChatGPT穩居榜首

Microsoft提到，現時只要杯墊般大小的玻璃，就可以一口氣儲存TB級的資料，即可存放約3,500部電影、或175萬首歌曲。Microsoft解釋，近幾年他們不斷加速利用雷射「雕刻」玻璃的速度與資料寫入算法。若要讀取資料，就會用電腦控制的顯微鏡讀取，在經過Azure AI把讀取的資料解碼，轉換為標準電腦格式，即人可以閱讀的程式碼。

據Microsoft宣稱，Project Silica玻璃片可持續使用一萬年，材料環保防水、表面防刮，更可抗受電磁脈衝、極端溫度等。惟微軟估計，目前技術上Project Silica約仍需要3到4段開發階段，方有商用的機會，但仍相信，此技術長遠可用於全球Azure數據中心。

【雲端運算】Dell夥Microsoft 混合雲應用擴展至資料中心

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。