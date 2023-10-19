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【以巴戰爭】以國襲黎巴嫩真主黨 就以軍哨所遇襲還擊

環球政治 15:15 2023/10/19

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黎巴嫩邊境持續混亂，由伊朗資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）周三（18日）宣稱，最少6次襲擊以色列邊境軍事哨所。以色列國防軍（IDF）稱，已襲擊黎巴嫩真主黨的軍事目標作還擊。

【以巴戰爭】英揆辛偉誠訪以國 促開放加沙人道走廊 【下一頁】

真主黨聲稱，該組織用制導飛彈、機槍和迫擊炮襲擊以軍哨所，造成以軍傷亡，並有3名真主黨成員陣亡。

真主黨官員薩菲丁（Hashem Safieddine）同日向支持者發表演説時，警告美國總統拜登（Joe Biden）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）要小心，稱真主黨較以前強大了數千倍。

【以巴戰爭】美動用否決權 聯合國安理會停火議案未通過 【下一頁】

IDF證實有9枚火箭炮從黎巴嫩境內發射，於以色列幾個社區引發警報，其中4枚遭「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統成功攔截。

最少一枚火箭炮落在北部城市Kiryat Shmona，但未造成人員傷亡或財產損失。

IDF宣布已向真主黨的軍事目標發動無人機襲擊，回應以色列遭火箭炮襲擊一事。

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責任編輯：鄭錦玲

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