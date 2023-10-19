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【小米1810】小米14系列本月發布　小米澎湃OS + Leica Summilux鏡頭　小米升逾2%

股市 14:45 2023/10/19

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【小米1810】小米14系列本月發布　小米澎湃OS + Leica Summilux鏡頭

小米 （01810） 宣布，小米14系列將於10月發布，除將使用全新操作系統「小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS）」外，新機將首次搭載Leica Summilux鏡頭。小米股價逆市升逾2%，高見13.54元。

小米表示，與Leica共同帶來的Summilux鏡頭，以及面向行動光學的全新專業高動態影像感測器所共同建構的「新一代光學系統方案」，讓行動裝置從此真正具備了全時態、全場景下的超強瞬間精準捕捉能力。

雷軍日前表示，小米將推出小米澎湃OS，逐步取代MIUI，而正式版已完成封包，小米14系列將是首款使用小米澎湃OS的手機，並已交付工廠生產。

【小米1810】小米告別MIUI　「澎湃OS」是小米版鴻蒙嗎？　小米14始搭載

【小米1810】小米據報11月初發布小米14　定位對標蘋果iPhone15 Pro、Pro Max、股價升2%

責任編輯︰梁浩碩

港股 小米集團－W（01810） 小米 雷軍 Leica
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