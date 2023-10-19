▲ 【一帶一路】金管局與發改委簽署備忘錄 支持中資機構跨境融資

發改委和香港金管局於第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇舉行期間，簽訂關於支持中資企業跨境融資和推動香港債券市場發展的諒解備忘錄，由發改委副主任叢亮與金管局總裁余偉文簽署。

根據諒解備忘錄，發改委與金管局同意加強交流與合作，充分發揮香港獨特的金融和專業服務優勢，助力中資企業跨境融資。重點合作領域包括：

支持中資企業在港發債 ：為拓寬中資企業融資渠道，在符合相關金融市場規範及金融領域監管的基礎上，為符合條件的中資企業在港發債提供政策便利和支持。

：為拓寬中資企業融資渠道，在符合相關金融市場規範及金融領域監管的基礎上，為符合條件的中資企業在港發債提供政策便利和支持。 聯合舉辦推廣活動 ：雙方將聯合舉辦和參與推廣活動，如研討會、宣講會、高層論壇等，以增進市場參與者對中資境外債相關政策規定的了解，鼓勵其利用香港平台參與中資跨境融資。

：雙方將聯合舉辦和參與推廣活動，如研討會、宣講會、高層論壇等，以增進市場參與者對中資境外債相關政策規定的了解，鼓勵其利用香港平台參與中資跨境融資。 推動香港債券市場多元化發展：雙方將聯合推動香港綠色和可持續金融市場及點心債市場的發展，促進中資企業利用香港平台進行綠色和可持續融資活動，並利用香港作為離岸人民幣業務樞紐的優勢，擴大點心債規模，提高點心債流動性，豐富相關人民幣業務範疇；雙方亦將聯合推動香港債券市場創新，鼓勵發行人發行創新債券，豐富產品種類。

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