【WhatsApp新功能】WhatsApp多重帳戶登入功能即將登場　一鍵即可切換帳戶

▲ WhatsApp多重帳戶登入功能登場。

WhatsApp早前就在Beta版推出多帳號 （Multi-Account）功能，讓用戶可在同一部手機管理兩個帳戶，並開放予用家率先試用。而在今（19日）WhatsApp宣布推出正式版本，用戶不必再逐次登出、攜帶兩部手機，都可使用兩個WhatsApp帳號。

【WhatsApp騙案】WhatsApp新騙案湧現 即check網址、電郵、電話是否可疑（附連結）

【WhatsApp騙案】7招提防有詐！ 私隱專員公署接獲5間社福機構、學校通報 近900人資料遭外洩

WhatsApp宣布，從現在起，用戶能同時登入兩個WhatsApp帳戶使切換帳戶，例如工作 和個人帳戶。如要設定第二個帳戶，用戶需要第二個手機號碼及第二張 SIM 卡，或支援使用多張 SIM 卡或 eSIM 卡的手機。只要開啟 WhatsApp 設定，然後點擊名稱旁的箭咀，再點擊「新增帳戶」即 可。用戶亦可以在個別帳戶中控制私隱和通知設定。

順帶一提，用戶需要下載官方版WhatsApp完成各項設定，避免使用非官方或虛假版本。該企提醒，想確保訊息安全無虞不外洩，就必須使用官方版WhatsApp。

【WhatsApp頻道】香港終於開通 管理員及訂閱者資料互不相通保私隱

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。