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【業績｜TSMC】台積電ADR升近5%　第三季盈利按年跌25%、仍優於預期　首披露3納米制程貢獻

股市 21:46 2023/10/19

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【業績｜TSMC】台積電第三季盈利按年跌25%、仍優於預期　首披露3納米制程貢獻

台積電（台：2330；美；TSM）公布，今年第三季稅後淨利按年跌24.9%至2110億元新台幣（折合510億港元），高於市場預估1904億元台幣。季內，台積電營業收入淨額按年跌10.8%至5467.33億元新台幣，折合約172.8億美元，符合公司早前指引167億至175億美元的水平。以每份台積電ADR計，公司季度盈利相當於每ADR 1.29美元。

台積電ADR升4.7%，新造93.73美元，成交3.77億美元。

另外，台積電第三季毛利率54.3%，高於市場預估52.9%，也高於集團的51.5%至53.5%指引。稅後純益率則為38.6%，屬於集團指引範圍內。

台積電：3納米製程首貢獻收入

台積電表示，3納米製程出貨佔公司第三季晶圓銷售金額的6%，5納米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的37%；7納米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 16%。總體而言，先進製程（7納米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的59%。

台積電於今年第三季首錄得3納米製程出貨貢獻。

台積電2023年第三季財務表現

 2023年第三季表現按年變幅按季變幅原有季度指引
營業收入淨額5467.3億新台幣-10.8%+13.7%-
172.8億美元-14.6%+10.2%167億至175億美元
稅後純益2419.4億新台幣-23.6%+12.7%-
毛利率54.3%-6.1百分點+0.2百分點51.5%-53.5%
純益率38.6%-7.2百分點+0.8百分點38%-40%

台積電將舉行法人說明會。

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編輯：麥德銘

台積電（美：TSM） 美股 優於預期 台積電
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