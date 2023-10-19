【業績｜TSMC】台積電第三季盈利按年跌25%、仍優於預期　首披露3納米制程貢獻

▲ 【業績｜TSMC】台積電第三季按年跌25%、仍優於預期 首披露3納米制程貢獻

台積電（台：2330；美；TSM）公布，今年第三季稅後淨利按年跌24.9%至2110億元新台幣（折合510億港元），高於市場預估1904億元台幣。季內，台積電營業收入淨額按年跌10.8%至5467.33億元新台幣，折合約172.8億美元，符合公司早前指引167億至175億美元的水平。

以每份台積電ADR計，公司季度盈利相當於每ADR 1.29美元。

另外，台積電 第三季毛利率54.3%，高於市場預估52.9%，也高於集團的51.5%至53.5%指引。稅後純益率則為38.6%，屬於集團指引範圍內。

台積電：3納米製程首貢獻收入

台積電表示，3納米製程出貨佔公司第三季晶圓銷售金額的6%，5納米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的37%；7納米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 16%。總體而言，先進製程（7納米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的59%。

台積電於今年第三季首錄得3納米製程出貨貢獻。

台積電2023年第三季財務表現

2023年第三季表現 按年變幅 按季變幅 原有季度指引 營業收入淨額 5467.3億新台幣 -10.8% +13.7% - 172.8億美元 -14.6% +10.2% 167億至175億美元 稅後純益 2419.4億新台幣 -23.6% +12.7% - 毛利率 54.3% -6.1百分點 +0.2百分點 51.5%-53.5% 純益率 38.6% -7.2百分點 +0.8百分點 38%-40%

台積電將舉行法人說明會。

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編輯：麥德銘