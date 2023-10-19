美眾院議長次輪投票 喬丹未獲足夠票數當選

美國國會眾議院周三（18日）就議長人選舉行次輪投票，共和黨保守派候選人、俄亥俄州眾議員喬丹（Jim Jordan）未能獲足夠票數當選議長。他揚言要繼續角逐議長一職，預計眾院將於美國當地時間周四（19日）中午舉行第三輪投票。

美共和黨20人反對 喬丹叫停眾院議長投票 【下一頁】

周二首輪眾議院議長投票中，包括眾議院撥款委員會（House Committee on Appropriations）主席格蘭杰（Kay Granger）在內等20名共和黨人反對喬丹。

周二次輪表決時，有兩名首輪投反對票者改投支持票，但另有4名共和黨人倒戈投反對票，結果增至22名共和黨人反對喬丹。

結果有199名共和黨人支持喬丹，全體212名民主黨人投民主黨眾院領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries），喬丹所獲票數距離217票當選門檻仍甚遠。

不過喬丹表明會繼續與黨友對話，並呼籲共和黨人團結。他促請黨友停止互相攻擊，讓眾院能重返解決南部邊境危機、通脹及以巴戰爭等議題。

共和黨候選人退出 美眾院議長續懸而未決 【下一頁】

眾院議長職位懸空多時，眾院未必趕及於下月17日前通過全年撥款法案，避免政府停擺，而美國對以色列的援助計劃也尚未通過。

有中間派民主黨人提出暫時擴大臨時議長麥克亨利（Patrick McHenry）的職權，喬丹於次輪投票闖關失敗後，方案獲部分溫和派共和黨人支持。

俄勒岡州共和黨眾議員查韋斯德雷馬爾（Lori Chavez-DeRemer）已兩次投反對票。她發表聲明指，共和黨仍然存在嚴重分歧，是時候賦予臨時議長權力，在選新議長的同時恢復治理工作。

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責任編輯：鄭錦玲