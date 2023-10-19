【小米新機】小米再搶先發布會公布　小米14系列首次搭載Leica Summilux鏡頭

▲ 小米宣布，將在月底登場的小米14系列手機，將首次搭載Leica Summilux鏡頭。

小米早前宣布將於本月底舉行發布會，屆時將發表全新的小米14系列手機。而在發布會前夕，小米創辦人兼行政總裁雷軍就搶先宣布，即將在小米14系列啟用全新的小米澎湃OS 作業系統（Xiaomi HyperOS），取代現時的MIUI。他今（19日）再預告，小米14系列手機將首次搭載Leica Summilux鏡頭。

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小米宣布，將在月底登場的小米14系列手機，將主打「全時態、全場景下的超強瞬間精準捕捉能力」，所以將首次搭載Leica Summilux鏡頭，以及面向行動光學的高動態影像感感應器所共同建構的「新一代光學系統方案」。事實上，過去Leica與華為合作時就用過 Summilux，與小米之前採用的Summicron相比，最大的明顯的分別就是光圈更大。

雷軍較早前也宣布，全新作業系統「小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS）」正式版已完成封包，小米14系列將成為第一款搭載新系統的手機，而且已交付工廠，正式開始生產。

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責任編輯：曾曉汶

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