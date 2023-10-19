【雙11】京東零售CEO：今年11.11商家數目增1.5倍　股價失守紅底、收跌5.5%（第二版）

▲ 【雙11】京東下午舉行11.11啓動發布會 股價先跌為敬、失守紅底

京東 （09618） 周四（19日）下午將舉行「2023京東11.11啓動發布會」，但股價「先跌為敬」，早市已跌穿100元紅底關口，午前低見96.96元，跌5.7%，創香港上市新底，收報97.2元，跌5.5%，成交額25.4億元。

京東零售CEO辛利軍在發布會上稱，今年參加京東11.11的商家數量按年增長1.5倍，並將帶來超過5億件新產品。辛利軍稱，京東11.11主題是真便宜，「京東的低價不是沒有底線的低價，而是強調性價比」。

辛利軍：供應鏈擠水分 省下來讓利用戶及夥伴

辛利軍指出，集團售賣低價商品的同時，會提供更優質的品質和貼心的服務，實現性價比體驗，「京東的低價，是持續在供應鏈裏『擠水分』，把極致效率省下來的錢，讓利給用戶和合作夥伴」。

京東早前透露，今年11.11會針對商品、價格、服務方面進行全面升級，下周一（10月23日）晚上8時開賣現貨，有別於以往預售期，同時會加碼低價策略，搶佔消費心智。

（第二版加入發布會內容）

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