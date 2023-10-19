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【以巴戰爭】英揆辛偉誠訪以國 促開放加沙人道走廊

環球政治 13:00 2023/10/19

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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）周四（19日）會抵達以色列訪問，料與以國總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）等官員會晤，呼籲開放加沙（Gaza）地區人道主義走廊，及避免以巴衝突升級。

【以巴戰爭】美動用否決權 聯合國安理會停火議案未通過 【下一頁】

英國首相辦公室透露，首相抵達以色列後會與內塔尼亞胡和該國總統赫爾佐克（Isaac Herzog）會晤，再轉訪以色列各地首府。

英揆將對巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲造成的傷亡致以哀悼，並呼籲衝突不要進一步升級。

辛偉誠在出訪前發表聲明，形容每個平民的死亡都是場悲劇，譴責哈馬斯的恐怖行為導致太多人喪生。

【以巴戰爭】拜登稱哈馬斯突襲如15宗911事件 促以國勿蹈美覆轍 【下一頁】

他表示加沙醫院遇襲造成數百名巴勒斯坦人死亡，應為以巴地區及全球領袖合力避免衝突進一步升級的分水嶺，承諾英國會走在最前。

他也會呼籲以色列開放走廊，讓人道主義援助盡快進入加沙，並讓被困當地的英國人撤離。

據悉，自以巴戰爭爆發以來，最少有7名英國國民被殺，另有9人失蹤。

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責任編輯：鄭錦玲

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