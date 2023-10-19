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【美國制裁】美國財政部再制裁11人、8實體涉伊朗軍事計劃　包括3港企、2內地人、1港人

股市 12:50 2023/10/19

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【美國制裁】美國財政部再制裁11人、8實體涉伊朗軍事計劃　包括3港企、2內地人、1港人

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布，將制裁伊朗、內地、香港、委內瑞拉的11位人士、8個實體及一艘船隻，涉嫌支援朗彈道導彈及無人機計畫，包括3間香港公司、2位內地背景人士及1位香港人。

財政部提到，被新納入制裁名單包括來自中國的林敬鶴（Lin Jinghe）涉為伊朗採購代理Alireza Matinkia購買美國、日本、瑞士、台灣和英國零件。

港企曾處理採購資金

總部位於香港的大立射頻技術有限公司（Dali RF Technology Co.， Limited）被指曾多次處理林敬鶴為伊朗客戶採購電子零件相關的資金，而Matinkia 也曾透過Dali RF 採購無人機配件和美國原產航空零件。

另外，美國財政部指，NANXIGU TECHNOLOGY CO.， LIMITED（南溪穀科技有限公司）曾為 Matinkia 提供或試圖提供支持，故被納入名單。

有港人涉為受制裁企業採購發貨

美國財政部提到，中國的Emily Liu由於服務伊朗軍備生產商MODAFL，Rayan Roshd Afzar Company為伊朗軍方無人機計劃提供軟件技術，兩者早在2017年被列入制裁。

被新納入制裁名單、中國的李永新（Yongxin Li，音譯）被指是Emily Liu合夥人，而香港的Yiu Wa Yung（翁耀華）涉與李永新合作，為 Rayan Roshd 提供採購便利並安排發貨。 

美國財政部又稱，總部設於香港、電子零件分銷商ICGOO Electronics Limited 被指向制裁名單上的Raybeam Optronics Co. Ltd. （Raybeam） 提供敏感元件，故被列入制裁。

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編輯：李哲毅

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