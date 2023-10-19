▲ 【業績︱內房股】中國海外宏洋首三季經營溢利42.8億元人民幣 按年跌23.5%

中國海外宏洋 （00081） 首三季經營溢利為42.84億元（人民幣，下同），按年跌23.5%，營業額390.91億元，升8.8%。單計第三季，中國海外宏洋經營溢利為10.11億元，營業額119.19億元。中國海外宏洋股價績前跌4.6%，報2.52元，成交620萬元。

第三季度，中海宏洋系列公司整體合約銷售額共約85.09億元，涉及銷售面積約為71.75萬平方米。首九個月總累計合約銷售額合共約為344.49億元，按年升16.8%，涉及面積約為 286.27萬平方米，升2.1%。截至9月底，累計認購而有待簽訂買賣合同總額約為8.86億元，涉及面積約為5.81萬平方米。

季內集團分別於贛州、合肥、呼和浩特及泉州合共新購得六塊土地，其應佔權益樓面面積約達 63.65萬平方米，需支付權益地價約26.15億元。於9月底，中海宏洋系列公司持有位於中國可建樓面面積共約為2068.62萬平方米土儲。

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責任編輯︰梁浩碩