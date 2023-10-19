  • 25°C
香港時間 : 20231019日 (週四) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【以巴戰爭】美動用否決權 聯合國安理會停火議案未通過

環球政治 12:11 2023/10/19

分享：

分享：

以巴戰爭持續下加沙（Gaza）遭封鎖多時，聯合國安理會周三（18日）就要求以巴停火並向加沙提供人道援助的議案表決。美國指議案並未提及以色列的自衛權，動用常任理事國的否決權，使議案未獲通過。

【以巴戰爭】拜登稱哈馬斯突襲如15宗911事件 促以國勿蹈美覆轍 【下一頁】

巴西作為本月輪值安理會主席負責起草議案，呼籲以巴雙方基於人道主義暫時停火，讓人道援助得以進入加沙地區。

俄羅斯在表決前提出兩項修正案，分別為呼籲立即、持久和全面停火，及停止針對平民襲擊，均被安理會否決。

安理會15個成員國當中，12國投支持票；美國投反對票；俄羅斯及英國投棄權票。

美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，正如《聯合國憲章》第51條所述，以色列擁有固有自衛意識。

她指安理會以往在涉及恐怖襲擊的決議都有重申這項權利，今次決議也應如此。

【以巴戰爭】約旦河西岸數百人示威 抗議轟炸加沙 【下一頁】

中國常駐聯合國代表張軍指表決結果令人難以置信，指責美國在討論過程中沒有提出反對，讓安理會成員相信決議可通過。

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）斥美方虛偽和雙重標準。俄方已要求召開聯合國大會商討以巴戰爭，成員國在大會沒有否決權，但通過的大會決議不具約束力。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【以巴戰爭】拜登稱哈馬斯突襲如15宗911事件 促以國勿蹈美覆轍
今日
【以巴戰爭】拜登稱哈馬斯突襲如15宗911事件 促以國勿蹈美覆轍
新加坡禁聲援以巴 憂影響公眾安全
2023/10/18
新加坡禁聲援以巴 憂影響公眾安全
德國訪以代表團遇空襲警報 急落機倒地尋掩護（有片）
2023/10/18
德國訪以代表團遇空襲警報 急落機倒地尋掩護（有片）
【以巴戰爭】約旦河西岸數百人示威 抗議轟炸加沙
2023/10/18
【以巴戰爭】約旦河西岸數百人示威 抗議轟炸加沙
英9月通脹維持6.7% 食品成本2021年後首下降
2023/10/18
英9月通脹維持6.7% 食品成本2021年後首下降

你可能感興趣

【以巴戰爭】拜登稱哈馬斯突襲如15宗911事件 促以國勿蹈美覆轍
今日 11:02
【以巴戰爭】拜登稱哈馬斯突襲如15宗911事件 促以國勿蹈美覆轍
新加坡禁聲援以巴 憂影響公眾安全
18:38 2023/10/18
新加坡禁聲援以巴 憂影響公眾安全
德國訪以代表團遇空襲警報 急落機倒地尋掩護（有片）
17:36 2023/10/18
德國訪以代表團遇空襲警報 急落機倒地尋掩護（有片）
地緣政治 外交 戰爭 以色列 加沙 巴勒斯坦 聯合國 美國 俄羅斯

下一篇文章

【以巴戰爭】拜登稱哈馬斯突襲如15宗911事件 促以國勿蹈美覆轍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款