【以巴戰爭】美動用否決權 聯合國安理會停火議案未通過

以巴戰爭持續下加沙（Gaza）遭封鎖多時，聯合國安理會周三（18日）就要求以巴停火並向加沙提供人道援助的議案表決。美國指議案並未提及以色列的自衛權，動用常任理事國的否決權，使議案未獲通過。

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巴西作為本月輪值安理會主席負責起草議案，呼籲以巴雙方基於人道主義暫時停火，讓人道援助得以進入加沙地區。

俄羅斯在表決前提出兩項修正案，分別為呼籲立即、持久和全面停火，及停止針對平民襲擊，均被安理會否決。

安理會15個成員國當中，12國投支持票；美國投反對票；俄羅斯及英國投棄權票。

美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，正如《聯合國憲章》第51條所述，以色列擁有固有自衛意識。

她指安理會以往在涉及恐怖襲擊的決議都有重申這項權利，今次決議也應如此。

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中國常駐聯合國代表張軍指表決結果令人難以置信，指責美國在討論過程中沒有提出反對，讓安理會成員相信決議可通過。

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）斥美方虛偽和雙重標準。俄方已要求召開聯合國大會商討以巴戰爭，成員國在大會沒有否決權，但通過的大會決議不具約束力。

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責任編輯：鄭錦玲