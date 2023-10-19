  • 25°C
香港時間 : 20231019日 (週四) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國際支付】SWIFT：人民幣國際支付份額9月再創新高　美元主導從歷史高位輕微回落

新經濟追蹤 11:43 2023/10/19

分享：

分享：

【國際支付】SWIFT：人民幣國際支付份額9月再創新高　美元主導從歷史高位輕微回落

環球銀行金融電訊協會（SWIFT）發布2023年9月全球支付數據，涉及人民幣的國際間支付連續兩個月創出新高，佔比從8月的3.47%升至上月3.71%，而人民幣繼續是全球第五常用的支付貨幣，排於美元、歐元、英鎊和日圓之後。

9月，人民幣支付價值相比8月上升2.77%，而同期全球支付價值總體下降3.96%。

 貨幣市佔率
1美元46.58%
2歐元23.60%
3英鎊7.32%
4日圓4.20%
5人民幣3.71%

美元主導從歷史紀錄回落　歐元表現續為分類制度改變拖累

美元今年7月、8月在國際支付的佔比創出新高，上月市佔率回落至46.58%，較8月紀錄48.03%回落，但依然是史上最二高水平。

近月份額持續下跌的歐元，在9月市佔率略為提高，從8月歷史低位23.20%回升至23.60%，但較2021年時的逾38%明顯回落。SWIFT 最新報告再次點出，歐元區使用新標準影響數據分類，令歐元在國際間支付使用量數據在過去6個月明顯下跌，令國際支付排名比較未必與以往一致，詳情可見【下一頁】

人民幣取代歐元　成貿易融資次高貨幣

據SWIFT最新報告，人民幣在貿易融資領域的市佔率超越歐元，佔市場5.8%，排行第二，較8月的4.82%大升。美元就繼續以84.15%的絕對優勢，續為全球貿易融資最主要貨幣。

香港在離岸人民幣的支付量佔比最新為75.26%，較8月73.16%再增。

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股尋底之旅未完？ 滙豐劉紹文分析6大指標捕捉港股V彈底

相關文章：

【國際支付】SWIFT：人民幣、美元於國際支付份額齊創新高　背後原因是...

【國際支付】SWIFT：美元7月佔全球支付量創新高　人民幣佔比第二次升穿3%

【人民幣國債】財政部本月在港增發160億元人民幣國債　交行香港分行任發行及結算代理

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 外滙 人民幣 美元 歐元 日圓 英鎊
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【中國經濟】中國2023年GDP「保5」在望？　4大投行上調增長預測、2024年恐放慢

下一篇文章

【人工智能】ChatGPT開發商OpenAI擬以860億美元估值出售員工持股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款