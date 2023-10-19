▲ 【國際支付】SWIFT：人民幣國際支付份額9月再創新高 美元主導從歷史高位輕微回落

環球銀行金融電訊協會（SWIFT）發布2023年9月全球支付數據，涉及人民幣的國際間支付連續兩個月創出新高，佔比從8月的3.47%升至上月3.71%，而人民幣繼續是全球第五常用的支付貨幣，排於美元、歐元、英鎊和日圓之後。

9月，人民幣支付價值相比8月上升2.77%，而同期全球支付價值總體下降3.96%。

貨幣 市佔率 1 美元 46.58% 2 歐元 23.60% 3 英鎊 7.32% 4 日圓 4.20% 5 人民幣 3.71%

美元主導從歷史紀錄回落 歐元表現續為分類制度改變拖累

美元今年7月、8月在國際支付的佔比創出新高，上月市佔率回落至46.58%，較8月紀錄48.03%回落，但依然是史上最二高水平。

近月份額持續下跌的歐元，在9月市佔率略為提高，從8月歷史低位23.20%回升至23.60%，但較2021年時的逾38%明顯回落。SWIFT 最新報告再次點出，歐元區使用新標準影響數據分類，令歐元在國際間支付使用量數據在過去6個月明顯下跌，令國際支付排名比較未必與以往一致，詳情可見【下一頁】

人民幣取代歐元 成貿易融資次高貨幣

據SWIFT最新報告，人民幣在貿易融資領域的市佔率超越歐元，佔市場5.8%，排行第二，較8月的4.82%大升。美元就繼續以84.15%的絕對優勢，續為全球貿易融資最主要貨幣。

香港在離岸人民幣的支付量佔比最新為75.26%，較8月73.16%再增。

相關文章：

【國際支付】SWIFT：人民幣、美元於國際支付份額齊創新高 背後原因是...

【國際支付】SWIFT：美元7月佔全球支付量創新高 人民幣佔比第二次升穿3%

【人民幣國債】財政部本月在港增發160億元人民幣國債 交行香港分行任發行及結算代理

編輯：麥德銘