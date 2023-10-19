▲ 【人工智能】ChatGPT開發商OpenAI擬以860億美元估值出售員工持股

ChatGPT 開發商OpenAI據報正洽談以860億美元公司估值出售員工股份。有外電指，OpenAI 正在與潛在投資者談判出售要約，並補充OpenAI 尚未敲定出售股份數目，以及最終條款。

微軟（Mircosoft，美：MSFT）現持有OpenAI 49%股份，OpenAI今年初曾以300億美元的估值出售3億美元的股份，上個月，曾有外電報道指，OpenAI 正在討論潛在的股票出售事宜，當時估值達800億至900億美元。

若OpenAI成功取得860億美元估值，將超越金融科技初創Stripe及網購平台Shein，成為全球數一數二的未上市公司，只落後馬斯克的SpaceX和TikTok母公司字節跳動。

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編輯：李哲毅