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【維達3331】維達國際傳獲新競購者、股價曾逆市彈4%　新加坡金鷹集團擬進場

股市 11:13 2023/10/19

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【維達3331】維達國際傳獲新競購者　新加坡金鷹集團擬進場

維達國際  （03331）  瑞典控股股東Essity今年4月公布，擬出售維達國際持股，外電最新引述消息指，總部在新加坡的金鷹集團（RGE Pte）正考慮出價入股維達國際，惟未作出決定。消息傳出後，維達國際股價曾升近4%，最新升幅回順至2%，報19.6元，成交3260萬元。

Essity現持有維達國際約52%股權，綜合以往報道，來自巴西的全球最大紙漿生產商Suzano SA，貝恩資本（Bain Capital）、CVC、DCP Capital據報都參與競購。

金鷹集團創辦人女兒Belinda Tanoto正透過Beaumont Capital 持有維達國際約7%股權，報道引述消息人士指，考慮到維達創辦人李朝旺控制約21%股權，Tanoto有能力阻止其他買家獲得維達控股權，而任何有意入主的買家都需要與李朝旺緊密合作，令整場競購戰變得複雜。

金鷹集團公司網站顯示，集團成員企業持有資產超過300億美元，在印尼、中國、巴西、西班牙、加拿大都有業務，業務包括紙漿及造紙、棕櫚油/生質柴油、特種纖維素等。

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編輯：麥德銘

港股 巴西 瑞典 新加坡 維達國際（03331）
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