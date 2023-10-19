【芯片大戰】NVIDIA新禁令涉旗艦顯示卡RTX 4090、香港恐禁售？　美商務部：允出口作消費用途

▲ 【芯片大戰】傳NVIDIA旗艦顯示卡RTX 4090香港禁售 美商務部：允出口作消費性用途

美國收緊對華出口芯片限制，相關更新亦適用在港澳地區，芯片大廠NVIDIA（美：NVDA）在美證交會SEC發布披露文件指，美國商務部出口管制名單將納入降規版AI芯片A800、H800，新推出的L40S，以及打機迷熱捧旗艦級顯示卡 RTX 4090。市場隨即傳出香港將禁售RTX 4090，多間腦場隨即加價兼取消優惠，然而，美國商務部文件提到，相關芯片及GPU可出口作消費性用途（consumer applications），意味即使禁令下月生效，香港仍可售賣NVIDIA GPU RTX 4090。

美國近日更新針對中國的先進計算和半導體製造產品出口管制，NVIDIA 禁售產品名單包括為AI 芯片A100、A800、H100、H800、L40、L40S，以及消費級 GeForce RTX 4090。消息傳出後，深水埗黃金等店鋪隨著加價，撤去買GTX4090 送 32GB DDR5 RAM等優惠。

不過，美國商務部文件提到：「作為這些出口管制更新的一部分，我們還引入了一項豁免，允許出口消費性應用芯片。」換言之，RTX 4090 顯示卡可以在香港消費市場作零售，但不可以用作商用。

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責任編輯：李哲毅