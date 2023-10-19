【以巴戰爭】拜登稱哈馬斯突襲如15宗911事件 促以國勿蹈美覆轍

美國總統拜登（Joe Biden）周三（18日）到訪以色列，形容巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲以色列，如同發生15宗美國911恐襲事件。但他敦促以方不要被怒火吞噬，避免重蹈美國覆轍。

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拜登於以色列的一日行程結束時，在該國第二大城市特拉維夫發表演説。

他指自哈馬斯突襲以來，坊間將此事描述為以色列的911空襲。但他認為按以色列的規模計，此事相當於15宗911恐襲。

美國總統指，他確信以色列遭突襲已在該國引發某種原始情感，正如美國當初一樣震驚、痛苦和憤怒，更觸發一股足以吞噬一切的怒火。

他承認美國在911恐襲後得以伸張正義，但同時犯下錯誤。因此他呼籲以色列人感到憤怒時，切勿被怒火吞噬。

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拜登當日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及該國戰時內閣會晤數小時，其後指以色列已同意開放埃及與加沙（Gaza）邊境，不會阻止外界運送糧食、水和醫療用品，前提是確保哈馬斯不會獲得上述人道援助。

另外，埃及已同意重開加沙南部進入埃及的唯一通道——拉法赫市（Rafah）邊境管制站，允許20輛載有人道主義援助物資的貨車入加沙。

拜登稱邊境附近的道路需維修，但援助或於周五（20日）起到達加沙。

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責任編輯：鄭錦玲