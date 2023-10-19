【碧桂園危機】楊國強、楊惠妍傳離境？碧桂園闢謠　據報尋求出售澳洲開發中項目（第二版）

▲ 【內房危機】楊國強、楊惠妍兩父女或已離境？ 碧桂園闢謠︰二人目前在國內正常工作

碧桂園 （02007） 未能在美元債券付息寬限期結束前支付1500萬美元利息，恐成另一大型民企內房失守債務違約。碧桂園控股家族楊國強、楊惠妍父女一度傳出已經離境，碧桂園急發聲明闢謠，指斥有謠言稱公司創始人父女或已離境，而且被別有用心地發佈在多個網絡平台，造成惡劣影響。

碧桂園股價今日反覆轉穩，半日報0.74元，未有升跌，成交額逾9900萬元。

碧桂園表示，創始人楊國強和集團董事會主席楊惠妍目前在國內正常工作，公司衷心感謝大家對公司在困難時期的關注、支持和理解，但對惡意造謠行徑保留追究責任的權利。

碧桂園債權人傳尋求舉行債務會議

另一邊廂，逾期未收到利息的優先票據持有人討論組團委託財務顧問，與碧桂園商議債務重整計劃，目前正考慮委託美馳（Moelis）或PJT。據早前資料，投資銀行Moelis正協助一批債券投資者，與中國恒大 （03333） 周旋債務事宜。

碧桂園上周已宣布，任命中金公司、華利安諾基為財務顧問，盛德律師事務所為法律顧問，審查其資本結構和流動性狀況，並製定「整體」解決方案。

傳售澳洲項目 原計劃興建3600伙、目前僅50伙興建

另外，碧桂園正試圖出售更多海外資產，包括與澳洲悉尼市中心距82公里的Wilton Greens項目，用以償還債權人。

報道指，Wilton Greens總體規劃社區項目佔地433公頃，由碧桂園旗下Risland負責，4年前計劃投資20億澳元（約99億港元）、最多興建3600套住宅，但現時在建房屋不到50套。

（第二版加入澳洲項目報道）

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責任編輯︰梁浩碩