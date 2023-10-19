【港股市況】京東跌5%穿紅底創港新低、小米逆市升逾1%　蔚小理挫　恒指跌逾300點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股低開近200點。京東 （09618） 跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，Tesla盤後跌逾4%，蔚小理下挫，理想汽車 （02015） 跌逾1%，蔚來 （09866） 跌逾7%，小鵬汽車 （09868） 跌逾8%，恒指低開192點，開報17540點，成交22.2億元，科指跌1.6%，報3709點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：23】聯想 （00992） 股價反彈，升逾3%高見7.99元。

【11：12】恒大 （03333） 短綫拉升，股價逆市升近9%，高見0.63元，成交1030萬元。

【11：06】京東 （09618） 跌幅擴至逾5%，破底低見97.25元，小米 （01810） 逆市升逾1%。另外，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 跌逾2%。恒旨最新跌320點，報17411點，科指跌1.7%，報3707點。

【10：57】【香港01創辦人】于品海遭建銀國際入稟呈請破產 高院12.19聆訊

【10：54】維達 （03331） 短綫向上，股價升逾4%高見20.15元。RGE據報考慮競購維達。

【維達3331】維達國際傳獲新競購者、股價曾逆市彈4% 新加坡投資公司RGE擬進場

【10：45】【騰訊700】騰訊跌逾1%再穿300關 千個買盤排隊295元入貨

【10：33】艾美疫苗 （06660） 破底低見8.22元後，轉升逾5%，高見9.34元。

【10：32】碧桂園 （02007） 最新轉升逾1%，高見0.76元。

【10：30】小米 （01810） 最新升近2%，高見13.44元。

【10：25】【新股IPO】極兔速遞1519孖展認購結束 仍未足額（不斷更新）

【10：20】奈雪的茶 （02150） 跌1%，破底低見3.69元。奈雪的茶於第3季淨新增166間奈雪的茶直營門店。

【茶飲股】奈雪的茶第3季淨增166間直營店 料鮮奶茶銷售佔比提升振冬季表現

【10：17】港股早段曾跌最多349點，低見17383點，最新跌約277點，報17455點，科指跌1.4%，報3718點。

【10：13】內險向下，國壽 （02628） 跌近4%，平保 （02318） 、太保 （02601） 跌逾2%，財險 （02328） 跌逾1%。

【10：08】滔博 （06110） 績後逆市向好，升逾1%，高見6元。

【業績｜體育用品股】滔搏中期多賺16.7% 中期息增逾兩成至16.89仙 現價股息率約6.6厘

【10：06】俊知集團 （01300） 跌逾1%，低見0.355元。

【私有化潮】俊知集團私有化失敗、法院會議未夠股東支持 股價下午偷步跌2成

【10：04】中海外 （00688） 跌近2%，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌逾2%，雅居樂 （03383） 跌逾2%破底低見0.76元，龍湖 （00960） 跌3%，恒大 （03333） 跌半成。

【09：59】中芯國際 （00981） 升0.5%，華虹半導體 （01347） 升逾1%。

【09：52】小米 （01810） 逆市靠穩，股價升0.2%，高見13.24元。

【09：49】【內房危機】楊國強、楊惠妍兩父女或已離境？ 碧桂園闢謠︰二人目前在國內正常工作

【09：38】港股開市後跌近300點，報17436點，跌296點，科指跌1.9%，報3702點。蔚小理跌3%至9%。京東 （09618） 跌4%，破底低見98.3元，友邦 （01299） 跌逾3%，低見66.85元。

【09：26】國美零售 （00493） 發澄清公告，指截至9月底集團於廣東省擁有自營店2家及加盟店107家，股價反彈逆市升逾2%。

【國美493】國美澄清：9月底於廣東仍有兩間自營店 圖粉碎門店全關傳聞

【09：25】金沙 （01928） 績後向好，股價逆市高開逾1%。

【09：21】京東 （09618） 跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，Tesla盤後跌逾4%，蔚小理下挫，理想汽車 （02015） 跌逾1%，蔚來 （09866） 跌逾7%，小鵬汽車 （09868） 跌逾8%，恒指低開192點，開報17540點，成交22.2億元，科指跌1.6%，報3709點。

【TSLA業績】特斯拉季績遜預期 馬斯克講話、股價愈講愈跌 量產Cyber​​truck挑戰巨大

【09：13】期指開報17536點，跌222點。

【09：09】恒指黑期跌約225點，報17526點。

【08：10】【減持美債】中國連續5個月減持美國國債 持有規模為09年6月以來最低

【07：51】【藍籌業績│濠賭股】金沙第3季扭虧為盈 經調整物業EBITDA為6.3億美元

【07：45】【監管找人】中國錢包：監管機構未能找到公司管理人員 兩董事同晚跳船

【07：45】【Morning精點】殺人鯨資本：中國限制海外機構接觸企業數據將加劇外資撤離︱36歲漢訛稱永久離港圖領強積金被捕

【07：45】港股ADR收報17541點，跌190點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報62.1元，較港收市價低0.15元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報296.66元，較港收市價低3.34元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.22元，較港收市價低0.23元或0.3%。

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【07：30】美股周三走低，美國10年期債息創16年新高，市場密切關注地緣政治風險與企業業績。道指曾跌399點或1.2%，納指亦一度跌1.9%，道指收市跌332點或1%， 報33665點，納指跌219點或1.6%，報13314點，標指跌58點或1.3%，報4314點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市挫189點 小鵬美股低港8%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩