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【港股市況】京東跌3%　蔚小理跌逾1%至8%　恒指低開192點（不斷更新）

股市 09:27 2023/10/19

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港股市況不斷更新

港股低開近200點。京東 （09618） 跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，Tesla盤後跌逾4%，蔚小理下挫，理想汽車 （02015） 跌逾1%，蔚來 （09866） 跌逾7%，小鵬汽車 （09868） 跌逾8%，恒指低開192點，開報17540點，成交22.2億元，科指跌1.6%，報3709點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：26】國美零售 （00493） 發澄清公告，指截至9月底集團於廣東省擁有自營店2家及加盟店107家，股價反彈逆市升逾2%。

【國美493】國美澄清：9月底於廣東仍有兩間自營店　圖粉碎門店全關傳聞

【09：25】金沙 （01928） 績後向好，股價逆市高開逾1%。

【09：21】京東 （09618） 跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，Tesla盤後跌逾4%，蔚小理下挫，理想汽車 （02015） 跌逾1%，蔚來 （09866） 跌逾7%，小鵬汽車 （09868） 跌逾8%，恒指低開192點，開報17540點，成交22.2億元，科指跌1.6%，報3709點。

【TSLA業績】特斯拉季績遜預期　馬斯克講話、股價愈講愈跌　量產Cyber​​truck挑戰巨大

【09：13】期指開報17536點，跌222點。

【09：09】恒指黑期跌約225點，報17526點。

【08：10】【減持美債】中國連續5個月減持美國國債　持有規模為09年6月以來最低

【07：51】【藍籌業績│濠賭股】金沙第3季扭虧為盈　經調整物業EBITDA為6.3億美元

【07：45】【監管找人】中國錢包：監管機構未能找到公司管理人員　兩董事同晚跳船

【07：45】【Morning精點】殺人鯨資本：中國限制海外機構接觸企業數據將加劇外資撤離︱36歲漢訛稱永久離港圖領強積金被捕

【07：45】港股ADR收報17541點，跌190點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報62.1元，較港收市價低0.15元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報296.66元，較港收市價低3.34元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.22元，較港收市價低0.23元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股周三走低，美國10年期債息創16年新高，市場密切關注地緣政治風險與企業業績。道指曾跌399點或1.2%，納指亦一度跌1.9%，道指收市跌332點或1%， 報33665點，納指跌219點或1.6%，報13314點，標指跌58點或1.3%，報4314點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市挫189點　小鵬美股低港8%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 恒生指數 美股
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