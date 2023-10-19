  • 25°C
香港時間 : 20231019日 (週四) 14:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】京東穿紅底創港新低、國壽跌近6%　舜宇逆市升9%　恒指跌逾300點（不斷更新）

股市 14:26 2023/10/19

分享：

分享：

港股市況不斷更新

港股半日跌逾300點。恒指低開192點，其後跌幅擴大，早市曾跌362點，低見17369點。恒生指數半日跌345點，報17386點，成交453.5億元。科指跌1.9%，報3701點。京東 （09618） 跌5%破底，美團 （03690） 跌逾3%，小米 （01810） 逆市升逾1%，蔚小理跌逾3%至8%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

點擊圖片放大
+7
+6

即市走勢︰

【14：26】小米 （01810） 微博宣布，小米14系列將於10月首發，小米股價逆市升逾2%，高見13.54元。

【14：19】舜宇光學 （02382） 逆市升9%，高見65.6元。

【14：18】【一帶一路】金管局與發改委簽署備忘錄　支持中資機構跨境融資

【13：39】國壽 （02628） 跌近6%，平保 （02318） 跌逾3%，太保 （02601） 跌4%。

【13：30】馬可數字科技 （01942） 再跌逾8%，低見3.97元。

【13：29】手機孖寶逆市向上，其中舜宇 （02382） 升逾5%，高見63.45元，瑞聲 （02018） 升近2%，高見13.92元。

【13：22】【雙11】京東下午舉行11.11啓動發布會　股價先跌為敬、失守紅底

【13：14】金沙 （01928） 績後造好，股價午後升3%，高見21.35元，另一藍籌銀娛 （00027） 升0.5%。 

【13：09】比亞迪 （01211） 回吐3%，吉利 （00175） 跌近半成，長汽 （02333） 跌近2%，廣汽 （02238） 跌逾3%，至於恒大汽車 （00708） 升逾5%。

【13：00】港股午後初段跌約355點，報17376點，科指跌近2%，報3696點。

【12：19】【業績︱內房股】中國海外宏洋首三季經營溢利42.8億元人民幣　按年跌23.5%

【12：15】【中國經濟】中國2023年GDP「保5」在望？　4大投行上調增長預測、2024年恐放慢

【12：00】恒生指數半日跌345點，報17386點，成交453.5億元。科指跌1.9%，報3701點。京東 （09618） 跌5%破底，美團 （03690） 跌逾3%，小米 （01810） 逆市升逾1%，蔚小理跌逾3%至8%。

【11：32】內地股市半日下跌，上證半日跌1.2%，深證跌1.1%，創業板指跌0.8%。

【11：23】聯想 （00992） 股價反彈，升逾3%高見7.99元。

【11：12】恒大 （03333） 短綫拉升，股價逆市升近9%，高見0.63元，成交1030萬元。

【11：06】京東 （09618） 跌幅擴至逾5%，破底低見97.25元，小米 （01810） 逆市升逾1%。另外，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 跌逾2%。恒旨最新跌320點，報17411點，科指跌1.7%，報3707點。

【10：57】【香港01創辦人】于品海遭建銀國際入稟呈請破產　高院12.19聆訊

【10：54】維達 （03331） 短綫向上，股價升逾4%高見20.15元。RGE據報考慮競購維達。

【維達3331】維達國際傳獲新競購者、股價曾逆市彈4%　新加坡投資公司RGE擬進場

【10：45】【騰訊700】騰訊跌逾1%再穿300關　千個買盤排隊295元入貨

【10：33】艾美疫苗 （06660） 破底低見8.22元後，轉升逾5%，高見9.34元。

【10：32】碧桂園 （02007） 最新轉升逾1%，高見0.76元。

【10：30】小米 （01810） 最新升近2%，高見13.44元。

【10：25】【新股IPO】極兔速遞1519孖展認購結束　仍未足額（不斷更新）

【10：20】奈雪的茶 （02150） 跌1%，破底低見3.69元。奈雪的茶於第3季淨新增166間奈雪的茶直營門店。

【茶飲股】奈雪的茶第3季淨增166間直營店　料鮮奶茶銷售佔比提升振冬季表現

【10：17】港股早段曾跌最多349點，低見17383點，最新跌約277點，報17455點，科指跌1.4%，報3718點。

【10：13】內險向下，國壽 （02628） 跌近4%，平保 （02318） 、太保 （02601） 跌逾2%，財險 （02328） 跌逾1%。

【10：08】滔博 （06110） 績後逆市向好，升逾1%，高見6元。

【業績｜體育用品股】滔搏中期多賺16.7%　中期息增逾兩成至16.89仙　現價股息率約6.6厘

【10：06】俊知集團 （01300） 跌逾1%，低見0.355元。

【私有化潮】俊知集團私有化失敗、法院會議未夠股東支持　股價下午偷步跌2成

【10：04】中海外 （00688） 跌近2%，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌逾2%，雅居樂 （03383） 跌逾2%破底低見0.76元，龍湖 （00960） 跌3%，恒大 （03333） 跌半成。

【09：59】中芯國際 （00981） 升0.5%，華虹半導體 （01347） 升逾1%。

【09：52】小米 （01810） 逆市靠穩，股價升0.2%，高見13.24元。

【09：49】【內房危機】楊國強、楊惠妍兩父女或已離境？　碧桂園闢謠︰二人目前在國內正常工作

【09：38】港股開市後跌近300點，報17436點，跌296點，科指跌1.9%，報3702點。蔚小理跌3%至9%。京東 （09618） 跌4%，破底低見98.3元，友邦 （01299） 跌逾3%，低見66.85元。

【09：26】國美零售 （00493） 發澄清公告，指截至9月底集團於廣東省擁有自營店2家及加盟店107家，股價反彈逆市升逾2%。

【國美493】國美澄清：9月底於廣東仍有兩間自營店　圖粉碎門店全關傳聞

【09：25】金沙 （01928） 績後向好，股價逆市高開逾1%。

【09：21】京東 （09618） 跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，Tesla盤後跌逾4%，蔚小理下挫，理想汽車 （02015） 跌逾1%，蔚來 （09866） 跌逾7%，小鵬汽車 （09868） 跌逾8%，恒指低開192點，開報17540點，成交22.2億元，科指跌1.6%，報3709點。

【TSLA業績】特斯拉季績遜預期　馬斯克講話、股價愈講愈跌　量產Cyber​​truck挑戰巨大

【09：13】期指開報17536點，跌222點。

【09：09】恒指黑期跌約225點，報17526點。

【08：10】【減持美債】中國連續5個月減持美國國債　持有規模為09年6月以來最低

【07：51】【藍籌業績│濠賭股】金沙第3季扭虧為盈　經調整物業EBITDA為6.3億美元

【07：45】【監管找人】中國錢包：監管機構未能找到公司管理人員　兩董事同晚跳船

【07：45】【Morning精點】殺人鯨資本：中國限制海外機構接觸企業數據將加劇外資撤離︱36歲漢訛稱永久離港圖領強積金被捕

【07：45】港股ADR收報17541點，跌190點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報62.1元，較港收市價低0.15元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報296.66元，較港收市價低3.34元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.22元，較港收市價低0.23元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

點擊圖片放大
+5
+4

【07：30】美股周三走低，美國10年期債息創16年新高，市場密切關注地緣政治風險與企業業績。道指曾跌399點或1.2%，納指亦一度跌1.9%，道指收市跌332點或1%， 報33665點，納指跌219點或1.6%，報13314點，標指跌58點或1.3%，報4314點。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6
ET財智Talk
【ET財智Talk】港股尋底之旅未完？ 滙豐劉紹文分析6大指標捕捉港股V彈底

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市挫189點　小鵬美股低港8%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【一帶一路】金管局與發改委簽署備忘錄　支持中資機構跨境融資
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款